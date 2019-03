Inhalt Seite 1 — Nachgeben oder zurücktreten Seite 2 Auf einer Seite lesen

I. K. Paris, Ende April

Der Interessenkonflikt zwischen Paris und dem kleinen Fürstentum und Steuerparadies Monaco hat sich nach Abbruch der französischmonegassischen Verhandlungen so zugespitzt, daß Prinz Rainer III. nur die Alternative bleibt: Vor der großen Schutzmacht Frankreich zu kapitulieren oder zurückzutreten. Einige der höchsten Persönlichkeiten der 5. Republik würden diese letztere Alternative sehr begrüßen. Man darf sich sogar die Frage stellen, ob sie auf diese "Lösung" nicht geflissentlich hinarbeiten. Prinz Rainer scheint noch zu glauben, daß der Streit "in der Familie" geregelt werden könne. Aber Familienstreits, in denen nicht nur materielle Interessen, sondern auch menschliche Unverträglichkeit eine entscheidende Rolle spielen, sind meist recht schwer gütlich zu regeln.

Der Prinz ist in Paris in tiefste Ungnade gefallen, weil er sich seit einigen Jahren, genauer gesagt, seit seiner Hochzeit mit Prinzessin Grace den Anschein gab, als brauche er den französischen Schutzherrn keineswegs mehr. Er hat sein kleines Parlament aufgelöst und amerikanische Ratgeber zu sich gerufen. Er strebte offensichtlich danach, aus Monaco ein neues, modernes Tanger zu machen. Er wollte Botschaften in den großen Hauptstädten errichten und eine eigene Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York haben. Die Entlassung des französischen Ministers in Monaco, Pelletier, die mit groben Ausdrücken an die Adresse Frankreichs begleitet gewesen sein soll, schlug dem Faß den Boden aus.

Frankreich hat dieser Tage den französischmonegassischen Vertrag vom Dezember 1951 mit sechsmonatiger Frist aufgekündigt, der die zollfinanz-, Steuer- und verkehrspolitischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten regelt. Wenn in 6 Monaten kein – neues Abkommen zustande kommt, droht Paris damit, einen Zollgürtel um Monaco zu legen und, falls die Lage sich weiter zuspitzt, den Monegassen das von Frankreich gelieferte Licht und Wasser abzuschneiden.

Vor einigen Wochen war zwischen Paris und Monaco ein Konflikt wegen Besitzrechten an einem Aktienpaket der Société Financiere de Radiodiffusion (Sofirad), die den im Saarland stehenden französischen Reklamesender "Europe Nr. 1" kontrolliert, ausgebrochen. Prinz Rainer, von Juristen schlecht beraten, erhob auf dieses Aktienpaket Anspruch, gab aber schließlich nach und damit der französischen Regierung die Möglichkeit, eines Tages diesen Sender ganz zu kontrollieren.

Kaum war diese Affäre beigelegt, trat die französische Regierung mit der Forderung auf, daß in Monaco aus Gründen der "Steuerehrlichkeit" das französische Regime der direkten Besteuerung eingeführt werden müsse. In Monaco gibt es bekanntlich keine Einkommen- und Gewinnsteuern. Frankreich hat dies vor Jahren anerkannt, aber hat dabei angenommen, daß diese "paradiesischen Zustände" nur den Monegassen gewährt würden, allerdings ohne entsprechende Bestimmung in dem französisch-monegassischen Vertrag. Niemand konnte oder wollte voraussehen, daß sich in den nächsten zehn Jahren rund 2000 ausländische Geschäftsleute, darunter 500 Gesellschaften, eben aus Gründen der Steuerfreiheit in Monaco ansiedeln würden.

Leichtindustrien haben sich entwickelt, insbesondere im chemischen und elektrotechnischen Sektor, die – so behaupten die Franzosen – mit ihren billigen Produkten, die zollfrei nach Frankreich verkauft werden können, der französischen Industrie Konkurrenz machen. Nun ist das sicherlich stark übertrieben; denn der Umsatz der monegassischen "Industrie" erreicht bei weitem nicht eine Milliarde Francs.