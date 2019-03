In Paris sah man Inschriften an den Häuserwänden: "Jouhaud aufs Schafott." Oder: "Die Kugel für Jouhaud." Das war die Handschrift der Kommunisten. Allgemein diskutierte man noch immer darüber, ob der Hochverräter Jouhaud, der die Kugel verdiene, also den "ehrenhaften Tod", nicht das Vorrecht gegenüber dem Mordgesellen Jouhaud haben solle, der unterm Fallbeil enden müßte – da fing man in Algier den "Vorgesetzten" Jouhauds: den obersten OAS-Chef Raoul Salan.

Fing ihn und transportierte ihn nach Paris ins Sante-Gefängnis, wo sein schwarzgefärbtes Haar wieder bleichen wird. Von seinem Schnurrbart, der ihn hatte tarnen sollen und der doch weltbekannt wurde, seit amerikanische Fernsehreporter den Exgeneral in seinem "Hauptquartier irgendwo in Algerien" interviewten, hat er sich bereits getrennt. Im übrigen wurde jetzt in der Pariser Diskussion um das Thema "Schafott oder Kugel oder Gnade" statt des Namens "Jouhaud" der Name "Salan" eingesetzt.

Im Falle Jouhaud hat sich der Herausgeber von Express, dem Wochenblatt, das Mendès-France nahesteht, nämlich Servan-Schreiber, gegen Begnadigung ausgesprochen. Die Kugeln für Jouhaud würden den Algeriern zeigen, wie ernst es Frankreich mit seiner algerischen Politik meine. Aber der konservative Figaro sprach für Begnadigung. Und der Chefredakteur der liberalen Tageszeitung Le Monde, Hubert Beuve-Méry, richtete sogar ein Wort an Abderrahmane Farès, den Präsidenten der provisorischen Regierung Algeriens, wobei er dessen Worte zitierte, die er soeben bei einem sehr couragierten Besuch in der OAS-Festung Algier gesprochen hatte: "Wir wollen die Versöhnung der Algerier, aller Algerier. Wir wollen die wahre Brüderlichkeit nicht der Worte, sondern der Herzen!" Wie, wenn Farès im Namen der Algerier ein Gnadengesuch für Jouhaud einreichte? Würden da nicht den Pieds-Noirs, den verhetzten Europäern Algeriens, die Schuppen von den Augen fallen?

Beuve-Mery hatte sich unter seinem vielbeachteten Zeichen "Sirius" auch an Salan gewandt: "Geben Sie Befehl, das sinnlose Töten einzustellen!" Aber da war der Adressat schon nicht mehr in der Lage, den Text zu lesen und zu beantworten. Verhaftet. Die Ermahnung, die Beschwörung war hinfällig. Salan ist nicht mehr Salan.

Wenn aber die beschwörenden Worte, die Salan zu spät erreichten, sich an dessen Nachfolger als OAS-Chef richten könnten: an den Exgeneral Gardy, der gewiß an den Plänen Salans mitgeschmiedet hat? Aber könnte man selbst bezweifeln, daß Salan, der einst der repräsentative große Schweiger war, der am höchsten ausgezeichnete französische Offizier, den de Gaulle seinen "Waffengefährten und Freund" nannte – könnte man bezweifeln, daß dieser Mann ein Faschist sei – von Gardy weiß man es gewiß. Er ist der alte Generalinspekteur der Fremdenlegion, die – wenn sie im Ruhme großer Tapferkeit stand – doch durch die unsagbare Härte, mit der sie gegen, die Algerier kämpfte, ihr Ansehen weithin verlorenhat. Gerade diese Söldner – viele, viele Deutsche unter ihnen: Gott sei’s geklagt – waren im April vor Jahresfrist beim Putsch, den Salan gemeinsam mit Challe, Jouhaud und Zeller kommandierte, am ehesten, am tumbsten bereit, mitzumachen – "stur" heißt wohl der Ausdruck. Und eben ihr spezieller Führer, General Gandy, ist die Verkörperung dessen, was man unter Faschismus und Nihilismus versteht. Er wird sich weder um Salan noch um Jouhaud kümmern.

Mit Salans Gefangennahme hat das allgemeine Interesse für Jouhaud ein wenig eine andere, eine mildere Färbung angenommen. Denn seit der Schlag gegen den obersten Rebellenchef glückte – der größte Schlag, der die "OAS" je treffen konnte –, scheint man’s Jouhaud, dem "zweiten Mann", nicht mehr so übelzunehmen, daß sein leidenschaftliches Pied-Noir-Gefühl ihn zum Verbrecher werden ließ. Salan aber wurde aus scharfgeschliffenem Intellekt, aus kaltem Verstand ein Verbrecher. Man wird ihm Jouhaud gegenüberstellen. Dessen Kopf wird also noch gebraucht.

Im übrigen: Seit Marschall Ney sein biedertapferes Soldatenleben vor einem Erschießungs-Peloton lassen mußte, ist in Frankreich kein großer General hingerichtet worden. Möglich, daß Salan wieder der erste sein wird: er, den, solange er seine "Geheimarmee" in Algerien kommandierte, das Todesurteil aus Paris so wenig gestört hat wie den General de Gaulle, als er während des Krieges in England eine Befreiungsarmee aufbaute, das Todesurteil gestört hat, das im Vichy des Marschallregenten Pétain gegen ihn gefällt worden war. Und selbst dieser Pétain ist, wenn auch in Festungshaft, doch schließlich im Bett gestorben.

Nur eines ist gewiß: Ehe man den neuen OAS-Chef Gardy fängt, wird das Blut weiterfließen, auch das Blut der OAS-Rebellen. Mittlerweile hat Paris Anstalten getroffen, die es erlauben, schnell und durchgreifend gegen die "Geheimarmee" vorzugehen. Josef Müller-Marein