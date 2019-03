Roboter sollen die Fluglotsen entlasten

Von Heinz Michaels

Zusammenstoß in der Luft – wie ein Alptraum liegt dieser Gedanke über den Flugsicherungszentralen in Deutschland, ja in der ganzen Welt, seit am 30. Juni 1956 über dem Gran Canyon zwei Flugzeuge zusammenstießen (128 Tote), am 11. Januar 1959 über der Bucht von Rio de Janeiro und am 16. Dezember über New York (142 Tote). "Gott sei Dank ist bei uns noch nichts passiert", erklärt ein Flugsicherungslotse, "und wir tun, alles, damit nichts passiert."

"Alles tun", das heißt Arbeit mit äußerster Anspannung, mit äußerster Konzentration – auch über das zeitliche Maß hinaus, das Arbeitspsychologen für zuträglich halten. Denn der Luftverkehr hat die Flugsicherung überrundet; der Einsatz von Düsenflugzeugen den Kontrolldienst in Bedrängnis gebracht. Die Flugzeuge sollen pünktlich sein, aber sie sollen vor allem sicher fliegen. Zwischen diesen beiden Forderungen sieht sich die Flugsicherung eingezwängt. Mit den heutigen Methoden ist zwar die Sicherheit gewährleistet, aber die Pünktlichkeit kann darunter leiden. Und Verzögerungen im Luftverkehr sind teuer. Etwa 8000 Mark kostet die Flugstunde eines großen Düsenflugzeuges vom Typ Boeing 707 oder DC 8.

Der Himmel über der Bundesrepublik ist – wenigstens zeitweise – beängstigend stark bevölkert. Bis zu 50 Flugzeuge befinden sich in Spitzenzeiten gleichzeitig in dem von Frankfurt aus kontrollierten Luftraum zwischen Bonn, München, Hof und Saarbrücken.

Der Frankfurter Bezirk ist die Drehscheibe für den europäischen Luftverkehr. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, von Kopenhagen nach Rom, von London und Paris nach Wien und Athen kreuzen sich hier die Luftstraßen. Auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen, den die US Air Force noch mitbenutzt, starten und landen heute mehr Flugzeuge als in London, auf dem bisher verkehrsreichsten Platz Europas. Bis zu 90 Flugzeuge in der Stunde muß die Frankfurter Flughafenkontrolle betreuen. Das Maß ist voll. Aber in anderen Gegenden der Welt sieht es kaum besser aus.

Und dieser Verkehr wird kontrolliert mit Methoden, die, man ist versucht zu sagen: aus Großvaters Zeiten stammen. Im Flugsicherungsdienst spricht man von der konventionellen Methode. Auf dem schrägen Kartenpult vor dem Fluglotsen im Bezirkskontrollraum liegen schmale graue Pappstreifen, auf denen mit für Laien unverständlichen Zeichen die notwendigen Flugdaten – Rufzeichen, Kurs, Höhe, Standortangaben – aufgezeichnet sind. Aus ihnen liest der Lotse das Luftlagebild ab und überschlägt, ob Abstände und Höhenunterschiede zwischen den Flugzeugen groß genug sind. Zehn Minuten Flugabstand, 300 Meter Höhenstaffelung sind international vorgeschrieben.