In den letzten Wochen waren viele Minister all jener Staaten, die mittelbar oder unmittelbar mit den jetzt stark forcierten Gesprächen Großbritanniens zum Gemeinsamen Markt in Verbindung stehen, auf Reisen: Es begann mit einem Besuch des britischen Landwirtschaftsministers Soames bei seinem französischen Kollegen Pisani in Paris. Dann erinnerte sich Soames, er hätte bei der Grünen Woche in Berlin im Herbst des vergangenen Jahres Bundesernährungsminister Schwarz getroffen, aber zu einem intimeren Gespräch war damals keine Zeit gewesen. Soames lud also Schwarz zu sich in seine Londoner Privatwohnung. Etwa zur gleichen Zeit hielt sich der Vizepräsident der EWG-Kommission Mansholt, dem die Behandlung der agrarpolitischen Probleme obliegt, in London auf. Er traf selbstverständlich mit dem britischen Hauptunterhändler Minister Heath zusammen. Nachher kam der holländische Landwirtschaftsminister zu Besuch. Das Commonwealth war in diesen "grünen" Diskussionen durch eine Reise Heaths nach Kanada einbezogen, während Australien seinen Minister McEwen nach London und Bonn dirigierte, um auch "dabei" zu sein. Zum Schluß ging Hallstein ins Weiße Haus und Präsident Kennedy sorgte dafür, daß in das gemeinsame Communiqué über die Integrations-Besprechungen, die West-Europa betrafen, auch der Satz aufgenommen werde, daß auf die amerikanische Agrarausfuhr gebührend Rücksicht genommen werden solle.

Dieses Kreuz und Quer der Besuche zeigt: Getreide ist Hauptverhandlungs-Gegenstand zwischen alten und angehenden Partnern in der EWG. Es geht um die Angleichung der Preise für landwirtschaftliche Produkte innerhalb der EWG. Diese Nivellierung soll bis 1970 ganz durchgeführt sein. Großbritannien verlangte zunächst – im Interesse der eigenen Farmer sowie der Getreide-Exporteure des Commonwealth – 15 Jahre und begnügt sich jetzt mit 12. Brüssel bleibt strikt bei 8, die nunmehr nur 7 1/2 Jahre sind.

Im Grunde genommen handelt es sich bei den Agrarfragen um solche, die innig mit der Innenpolitik der beteiligten Staaten zusammenhängen. Es gibt kein Land, in dem – aus verständlichen Gründen – eine Regierung auf die Wünsche ihrer Bauern nicht Rücksicht, große Rücksicht zu nehmen hätte. Schließlich braucht jede Regierung nicht nur den Weizen für ihr und ihrer Bürger Brot, sie braucht auch die... Stimmen der Bauern. Infolgedessen wird, die in den EWG-Verträgen vorgesehene Preisangleichung auf alle Fälle ein schwieriges innerpolitisches Problem.

Nehmen wir einmal die in diesem Produktionsjahr (1961/1962) den Bauern in ihren Ländern garantierten Produktionspreise für Weizen:

Preis in £ per Tonne

Bundesrepublik 37

Belgien 37