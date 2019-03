Ferienfreudige alte Damen mit Mopsen, junge mit Pudeln, Herrchen mit Dackeln und andere Hundebesitzer werden es schwer haben. Immer mehr "Stichproben" im Gepäck nehmen die Zollbeamten an den Grenzen vor, weil immer mehr mit Schlafpulver betäubte Hunde in Autos und Koffern über die Grenzen der Ferienländer geschmuggelt werden. Wer die tierärztlichen Bestimmungen der Durchreise- und Aufenthaltsländer nicht beachtet, wer seinen Vierbeiner nicht ordnungsgemäß impfen läßt, muß mitunter mit empfindlichen Strafen rechnen.

Musik auf falschem Gleis

Nicht genug, daß die Züge über die Weichen rattern, daß in den Bahnhofshallen die Bremsen kreischen, auch in den Abteilen der Italien-Ferienzüge großer Reiseunternehmen soll es lauter werden: Drei Viertel aller Fahrgäste wünschen Lautsprechermusik, ein Viertel sogar pausenlose Berieselung. Man fährt durch die deutschen Lande – etwa mit Beethovens "Pastorale"? Man passiert die Schweizer Bergwelt – etwa mit der Straußschen "Alpensinfonie"? Man nähert sich Rom – etwa mit, Respighis "Fontana di Roma"? Nichts von alledem, Schlager und Operetten sollen es sein. Wir sind dafür, endlich auch die Abteilfenster zu verhängen. Langweilige Landschaft...

Alibi Kultur

Warum reisen Amerikaner nach Europa? Eine Touristenorganisation stellte die Frage, ein Meinungsforschungsinstitut brachte die Antwort. Sie lautet: Wegen der Kultur. Sie kommt vor allem von den Reisenden, die sich Europa schon zum zweiten oder dritten Mal zum Ferienziel erkoren haben.

Aber das ist – so fanden die Fragenden heraus – oft nur eine blanke Ausrede. Es scheint sicher zu sein, so heißt es, daß sich viele Amerikaner zu gestehen scheuen, eine Vergnügungsreise nach Europa zu machen. Was die Umfrage noch erbrachte: Die Hälfte der Europafahrer ist älter als 45 Jahre und verdient im Jahr mehr als 10 000 Dollar.