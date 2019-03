Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Auf dem Tisch im Arbeitszimmer des Professors reihen sich die Gläser, Krüge und Schüsselchen. Rot, Weiß, Gelb und Braun sind die Farben der Gesundheit; ihr Parfüm ist ein sanfter Duft nach Erdbeeren. Das Arrangement aus Sauermilch, Früchten und Quark sieht bekannt aus, den Unterschied macht jedoch der, der es zusammenstellen ließ: Professor Dr. Heepe, Chefarzt der Medizinischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten in Stade. Er will nicht dicke Leute für vierzehn Tage dünn, sondern kranke Leute für lange Zeit auf eine neue Weise gesund machen. Er nennt seine Methode Mix-Fasten.

Er seufzt und sagt: "Sehen Sie, die Fettleibigkeit ist für den Arzt kein kosmetisches, sondern ein sehr ernstes gesundheitliches Problem. Es gibt eine erschreckende amerikanische Statistik. Danach liegt zum Beispiel im fünften Lebensjahrzehnt die durchschnittliche Sterblichkeit der Korpulenten bei einem Übergewicht von 15 bis 21 Kilogramm um mehr als 40 Prozent höher als bei den Menschen mit normalem Gewicht. Bei einem Übergewicht von 21 bis 28 Kilogramm liegt die Sterberate um nahezu 60 Prozent, bei einem Übergewicht von 28 bis 41 Kilogramm um 80 Prozent über der Norm. Die Fettleibigkeit macht also nicht nur krank, sie verkürzt auch das Leben. Bitte übertragen Sie die Bedeutung dieser Zahlen einmal auf Menschen, die Sie kennen."

Im Einzelfall, meint Heepe, zeigten sich die gefährlichen Folgen der Überernährung in gehäuften Kreislauferkrankungen der verschiedensten Art: Arteriosklerose, Herzinfarkt, Bluthochdruck und Neigung zur Thrombose, in vielen Fällen ferner als Zuckerkrankheit, Gallenleiden und Arthrose. Auch das Risiko einer Operation oder eines Knochenbruchs sei beim Fettleibigen viel höher als beim "Normalgewichtigen".

Wir brauchen also eine Korrektur der Ernährung. Wir sollen uns nun jedoch nicht dünn hungern und damit ein Übel durch ein anderes ersetzen. Die Korrektur hat vielmehr in einer "vollwertigen Komposition der Ernährung" zu bestehen, die dem Körper nicht nur ein angemessenes Quantum von Kalorien zuführt, sondern alles, was er an Bau- und Betriebsstoffen braucht, essentielle Nährstoffe genannt. Dazu gehören bestimmte Eiweißbausteine, und zwar: die acht essentiellen Aminosäuren, zwei essentielle Fettsäuren, etwa fünfzehn Vitamine und eine größere Anzahl von Mineralien und Spurenelementen.

Wer sich schlank fasten will – oder muß –, hat also drei Punkte zu beachten:

1. Die Kalorien müssen auf das persönlich notwendige Maß beschränkt werden.