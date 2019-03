C. M., Berlin

Als neulich in Westberlin zwei Kameramänner des Ostberliner Fernsehfunks verhaftet wurden, zeigte es sich erneut, daß die Mauer verschiedene Grade der Durchlässigkeit besitzt. Undurchlässig ist sie nur für solche, die dem Regime entfliehen wollen. Das traf für die beiden Kameramänner nicht zu; sie versuchten, die Amerikaner bei einem Manöver im Grunewald zu filmen.

Reichlich oft ist es beispielsweise auch dem Kommentator des Fernsehfunks, Eduard von Schnitzler, gelungen, nach Westberlin zu kommen. Er benutzte einfach ein russisches Dienstfahrzeug oder – noch einfacher – die Berliner Stadtbahn. Sie ist vom Ostsektor aus jedem Auserwählten zugänglich, der einen gültigen Passierschein besitzt. In Westberlin wird niemand kontrolliert, der die S-Bahn verläßt. So kommt es, daß Agenten oder "Bahnbeamte", die sich auf den Stellwerken im Grunewald oder in Tempelhof mit ihren wenigen Westberliner Parteifreunden zusammenfinden, nach Westberlin freien Zutritt haben, der in der anderen Richtung fest vermauert ist.