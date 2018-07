Jugendherbergen sind heute notwendiger denn je

"Wir wollen keinen Wandervogelgeist auf Flaschen gezogen. Heimatwandern ist gut, aber wir müssen uns den Forderungen einer neuen Zeit anpassen und Brücken schlagen von Volk zu Volk." Richard Schirrmann,

Gründer des Jugendherbergswerks, 1957

Was sind denn das für kühne ‚Außenseiter‘, die nächtens an zusammengeknoteten Bettlaken aus der Jugendherberge flüchten zu müssen glauben – und die wiederum uns und unsere eigentlichen Gäste zu ,Außenseitern‘ erklären? Sie behaupten, in unseren Häusern spuke der ‚alte Geist der Jugendbewegten‘, die ein ‚Sammelsurium realitätsferner Sektierer‘ darstellten. Sie befürchten, man verkaufe ihnen in unseren Häusern Weltanschauungen." So lautet die spontane Frage des Hamburger Herbergsvaters auf die Klagen jener "zornigen jungen Männer" aus der "skeptischen Generation", zu deren Wortführer sich Jürgen Zimmer in der vorigen Ausgabe der ZEIT machte: Das Herbergswerk sperre seine Gäste mit einer unzeitgemäßen Hausordnung ein; die frische Idee, aus der es entstanden ist, zeige sich Reformen abgeneigt und drohe an Altersschwäche einzugehen. Man solle die Jugendherbergen deshalb lieber abschaffen.

Dieser Hamburger Herbergsvater – gebürtiger Flame ("Ich halte den deutschen Hang zur Romantik und zu jeder anderen Art des Idealismus für verderblich") –, er ist es, der zunächst zu nüchterner Betrachtung mahnt: Das Jugendherbergswerk ist ein privater Verein. Jeder, der eine Herberge benutzt, wird freiwillig Mitglied, bekommt einen Ausweis, unterschreibt und erkennt die Statuten an. Es wird noch nicht einmal von ihm verlangt, daß er sich dazu bekennt. Jugendherbergen dienen der Pflege des Jugendlebens, nicht der Erziehung. "Wo gibt es einen kulanteren Verein in Deutschland?"

Das "bißchen Ideologie"

Was sind denn das für aufsässige Jugendliche, die wie die anderen Gäste auch jenen "überholten Idealismus" noch weidlich in Anspruch nehmen, der dem grenzenlos überforderten Herbergspersonal die einzige Vergütung, bescheidene Selbstentlohnung für seine Bemühungen darstellt? Diese jungen Meuterer glauben, nur, weil andere zu Fuß gehen und nicht rauchen, hielten die sich für besser. Das hat für sie – wie sie zugeben – snob appeal; sie setzen ihre Koffer demonstrativ gegen unsere Rucksäcke, ihre langen Hosen gegen unsere Breeches, ihre hohen Schuhe gegen unsere Sandalen. Wenn diese uniformiert Nicht-Uniformierten aber vorm Singen und Klampfenschlagen aus dem Tagesraum flüchten, dann sagen sich die da drin: "Na, laß sie!" Und sie, die hinausgehen, setzen Dünkel – die Überzeugung, von nichts mehr überzeugt werden zu können – gegen Dünkel, gegen vermeintliche Weltanschauung.