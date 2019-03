Durch das Grün von Akazien und Pappeln dringt Sonnenschein in den Bungalow, ein ebenerdiges Hotelzimmer mit zwei einfachen, guten Betten, einem Schrank und fließendem Wasser. Und dann steht man hundert Meter weiter, zum erstenmal in der Brandung des Schwarzen Meeres. Es ist nicht schwarz, nicht einmal nachts, sondern türkisblau, in der Hauptsaison (Mitte Mai bis September) 25 Grad warm und schlägt auf den sanften Sandstrand in brusthohen, weißgischtenden Wellen. Auf dem vier Kilometer langen Halbrund des bulgarischen "Sonnenstrandes" wagen sich die ersten Morgenschwimmer ins Wasser: Tschechen und Wiener, Sachsen und Rheinländer, Bulgaren aus der Stadt und Bäuerinnen aus den Dörfern. In mutig improvisierten Badekostümen oder nur mit kühn gerafften Röcken wandern die Dorfschönen jeden Alters mit Kopftüchern, dünnen Zöpfen und Konfektionskleidern vorbei.

Dahinter ragen die Hochhäuser der Hotels Olymp, Ropotamo, das Kasino mit den schlanken weißen Säulen, Neptun mit dem blauen Kunststoffdach auf der Terrasse, weit hinten Düni, in dem sich die Tschechen treffen. Davor ziehen sich leicht gekrümmte Zeilen der ebenerdigen Hotelzimmer entlang, mit wandgroßem Fenster, Vordach, eigenem Eingang. Alles in leuchtendem Weiß. Wenige Meter durch den Sand, und man steht in der Brandung.

Sechs Flugstunden brauchten die Westdeutschen von Frankfurt her bis zu dieser Bucht von Burgas. Jetzt sitzt der Gast aus dem Westen auf einer Bank an der Avenue der klassenlosen Gesellschaft. Neben ihm ein junger schwarzäugiger Bauer. "Turk", sagt er und meint, er sei Bulgare. "Germanski?" fragt er, und der Fremde schüttelt den Kopf, das heißt dort: "Dada" – Ja. Gebannt schaut der "Turk" auf die hellbraunen, neuen Mokassins der "Germanski", eben noch im Sommerschlußverkauf erworben. Wieviel sie kosten? 23 Mark, rund 50 Lewa. Er kann den Blick nicht von ihnen wenden. Nur 50 Lewa?

Oben am Hochufer, das den Ahrbergen ähnlich sieht, steht – zwei Stunden entfernt – das Dorf Wass; altes Bulgarien. Kleine Eigenheime, jedes mit viel Garten ringsum, die Dächer doppelt abgewalmt; Lauben, breite, ungepflasterte Straßen. Schweigende Mittagshitze, kein Mensch ist auf der Straße. Das einzige Gasthaus wird nur von 11 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Tisch, einige Stühle, darüber flattern die Luftlöcher einer ehedem weißblauen Markise im heißen, trockenen Wind. Durst, Stille, Einsamkeit.

Auf dem weiten Dorfplatz steht ein blauer, kleiner Kasten. Liszts ungarische Raphsodie tönt daraus. Ein tschechisches Kofferradio; sein Eigentümer ging photographieren. Die Bewohner fahren morgens mit dem Lastwagen zur Kolchose.

*

Abends am Sonnenstrand. Durch die Säulen des Kasinos schauen die Gäste aufs Meer und warten aufs Essen nicht länger als im Westen. Ostberliner Kellner beraten die Westdeutschen aus der internationalen Speisekarte. Heute mal Bulgarisches? Sauermilch mit Zwiebeln und Knoblauch, panierten Schafmilchkäse, Kebatscheba – das sind gegrillte Fleischklöße, jeder ißt sie überall –, Pommes frites und Shopsalat aus Gurken,Tomaten, Paprikaschoten und geriebener Käse darüber. Dazu roten Landwein. Das Ganze kostet etwa 12 Lewa, das sind für den Westdeutschen etwa 5 Mark.