Testamente sind allzu häufig Sorgenquellen. Abergläubische Menschen scheuen sich davor, ein Testament zu machen, weil sie fürchten, daß sie alsdann schnell sterben würden. Dieser Irrglaube ist um so gefährlicher, als das Unterlassen der Testamentserrichtung meistens zu. den Folgen führt, die der Erblasser gerade nicht haben wollte, da die Erbmasse oft genug dann verprozessiert wird. Die Errichtung eines Testaments, woran noch kein Mensch gestorben ist, ist aus allen Gründen. sehr wichtig. Ein gutes Testament verhindert meistens Erbstreitigkeiten, weil solche keine Erfolgsaussichten haben.

Die immer wieder auftauchende Frage ist die, ob man sein Testament allein zu Haus machen soll oder ob man es bei einem Notar errichtet. Maßgebend für solche Erwägungen sind die Kosten, die mit einem notariellen Testament verbunden sind. Und hier bestehen gefährliche Fehlansichten. Gewiß kostet das beim Notar errichtete Testament die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren. Dafür ist aber beim Todesfall des Testamentserrichters kein Erbschein nötig, dessen Erteilung fast genau dasselbe kostet, wie die Gebühr für den Notar. Es wird also kein Geld gespart, wenn man sein Testament allein zu Haus macht. Den Erben werden vielmehr die oft sehr hohen Kosten für die Erbscheinerteilung erspart. Zudem kann die Ausstellung des Erbscheins mitunter sehr lange dauern, wenn Unklarheiten bestehen oder wenn Erbstreitigkeiten ausbrechen. Diese Schwierigkeiten entfallen also, wenn man ein notarielles Testament gemacht hat; vor allem aber hat man die Sicherheit, daß das Testament richtig und gültig ist, was einem privat gemachten Testament oftmals sehr fraglich ist. Das beim Notar errichtete Testament kann auch weder gefälscht noch verloren werden, weil es vom Notar sicher hinterlegt wird. M. M.