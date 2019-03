Inhalt Seite 1 — Stehaufmännchen auf Bonner Glatteis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Gong

Bonn, im April

Vor einigen Tagen entzückte ein Pressephoto jene Bonner Gemüter, die weder das ehrfürchtige Staunen noch die heitere Kunst des Schauens verlernt haben: Bundespressechef Felix von Eckardt, Weltrekordinhaber mit seinen zehn Dienstjahren auf diesem schwierigen (und nicht nur bei uns undankbaren) Posten, walzte graziös wie ein Jüngling, federleicht, so mochte man meinen, auf Schlittschuhen über einen Schweizer Gebirgssee – und man spürte förmlich, wie elegant er die Kurven auslief, sehr zu seiner eigenen Freude und vielleicht auch zu seiner eigenen Verblüffung: "Ich habe Eiswalzer getanzt wie in jungen Jahren..."

Diese Episode kann nur dem unscheinbar dünken, der Felix von Eckardt nicht allzu genau kennt und deshalb nicht weiß, wie elegant dieser (in vergangenen Jahren doch oft schwergeprüfte) Mann auf dem Parkett und dem Glatteis der hohen Politik gerade dann die Kurven auszufahren weiß, wenn man ihn schon als "erledigt" ansieht. Der kleine Mann, dessen Büro-Menagerie ebenso "Geschichte" gemacht hat wie seine frühere Vorliebe für exzentrische Westen, hat das größte Stehvermögen von allen Mannen um Konrad Adenauer bewiesen –, und der ist wahrhaftig kein leichter Chef für einen Pressechef.

Es war, wenn man so will, zwischen den beiden Männern "Liebe auf den ersten Blick". Als Felix von Eckardt, damals noch Herausgeber des "Weserkuriers" in Bremen, zum erstenmal den Kanzler besuchte, fragte ihn dieser schon nach einer halben Stunde, warum er sich denn mit dem mühsamen Geschäft, eine Zeitung zu machen, abgebe, statt in die Politik zu gehen – das heißt, nach Bonn, das heißt, zu Konrad Adenauer. Eckardt sagte sofort zu, aber er versagte sich alle politischen Sprüche, er schwor dem Bundeskanzler keine politische Nibelungentreue, er meinte schlicht und einfach: "Ach ja, ich glaube, das würde mir Spaß machen..." Und es machte ihm Spaß.

Aus der Liebe auf den ersten, den zweiten und den dritten Blick wurde dann aber mit der Zeit ein kleines Spannungsverhältnis, und zwar in dem Maße, in dem andere politische Einflüsse den Ratschlag des Bundespressechefs zu verdrängen begannen. Es hatte Zeiten gegeben, in denen Adenauer und Eckardt im Garten des Schaumburger Palais auf und ab wandelten und Politik beschlossen; dann aber kamen Zeiten, da zu Recht oder zu Unrecht (der Name Hallstein fiel damals!): eifrigere und weniger nonchalante Diener der Kanzlerpolitik am souveränen Gehaben des gleichsam über allen Schwierigkeiten schwebenden Pressechefs Anstoß zu nehmen begannen – Zeiten vor allem, in denen sich die nicht unbekannte Neigung des Bundeskanzlers bemerkbar machte, seine – man verzeihe das harte Wort – "Günstlinge" zu wechseln, niemanden um sich allzugroß werden zu lassen. Felix von Eckardt baumelte plötzlich im luftleeren Raum. Er gab Erklärungen ab, im Namen der Regierung (wie übrigens später auch), und die Regierung sagte gleich darauf etwas ganz anderes (wie übrigens später auch). Das ist für einen Pressechef nicht nur kränkend: es ist für ihn tödlich.

Die große Krise, das dramatische Gefühl, plötzlich auf lauter Scherben zu wandeln, blieb Felix, dem Glücklichen, durch eine kleinere Krise erspart: Er wurde als deutscher Beobachter im Range eines Botschafters an die Vereinten Nationen "verbannt". Verbannt? Felix von Eckardt mußte das so auffassen. Seine Funktionen im New Yorker Völkergewimmel der UN waren begrenzt; was soll schon "Beobachten" einem Manne, der gewohnt war, Politik zu machen?