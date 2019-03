Inhalt Seite 1 — Sturm um eine Preiserhöhung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alfred Michaelis

New York, im April

Eine Stahlpreiserhöhung ist eine wirtschaftliche Angelegenheit, die an und für sich nicht dazu angetan ist, politische Erregung hervorzurufen Und niemand war von dem politischen Sturm, in dessen Mittelpunkt die Stahlpreise plötzlich geraten waren, wohl mehr überrascht als Mr. Blough, der Präsident der U.S. Steel Corporation, auf deren Initiative am 10. April die Durchsetzung einer Stahlpreiserhöhung versucht worden ist.

Präsident Kennedy reagierte in einer Pressekonferenz unmittelbar nach der Bekanntgabe der Erhöhung in ungewöhnlich erbitterter Weise auf den überraschenden Schritt. Er warf Mr. Blough Mißachtung öffentlicher Interessen. vor und zögerte nicht, den Regierungsapparat mit ganzer Wucht gegen die Stahlindustrie in Bewegung zu setzen. Das Justizministerium unter Leitung des Bruders des Präsidenten kündigte sofort eine Untersuchung zwecks Einleitung eines Antitrust-Verfahrens gegen die U. S. Steel Corporation an, das möglicherweise mit der Zerschlagung des Unternehmens enden könnte und es in jedem Falk in langwierige Prozesse mit der Regierung verwickeln würde, die erst nach jahrelanger Unsicherheit zu einer Entscheidung vor dem Supreme Court führen würden. Darüber hinaus stellte Kennedy gewisse steuerliche Repressalien und Diskriminierungen bei der Erteilung öffentlicher Aufträge (vor allem für Rüstungszwecke) in Aussicht.

Damit aber nicht genug. Der Kongreß wurde in Bewegung gesetzt, und ein Untersuchungsausschuß schickte sich an, Aktenbeschlagnahme zu verfügen, um die Unterlagen für eine gründliche Durchleuchtung der Industrie sicherzustellen. Schließlich wurden zwei mittelgroße Stahlfirmen, die sich der Preiserhöhung nicht sofort angeschlossen hatten und sich zunächst abwartend verhielten, unter Druck gesetzt, der U.S. Steel Corporation die Gefolgschaft zu verweigern. Das gelang und führte zu dem Ergebnis, daß die Preiserhöhung rückgängig gemacht wurde. Für die beiden Firmen hat sich die Weigerung, sich der Preiserhöhung anzuschließen, bereits in Form von Regierungsaufträgen gelohnt, die sonst wohl in anderer Weise vergeben worden wären.

Mit allen diesen Drohungen und Maßnahmen ging eine Mobilisierung der öffentlichen Meinung Hand in Hand, die sich auf Inflationsbefürchtungen und populäre Abneigungen gegen die Profitsucht der großen Wirtschaftsmächte stützte. Die ungewöhnliche Schärfe des Regierungsvorgehens erklärt sich daraus, daß sich die Regierung herausgefordert fühlte und in der Stahlpreiserhöhung eine Durchkreuzung ihrer gesamten Finanz- und Wirtschaftspolitik erblickte.

Kennedy hatte kurz vorher den neuen Tarifvertrag, durch den die Gefahr eines Stahlarbeiterstreiks im Sommer rechtzeitig abgewendet worden ist, ausdrücklich als nicht-inflatorisch bezeichnet und als beispielhaft begrüßt. Nachdem im letzten Oktober auf Grund des alten Tarifvertrages noch eine Erhöhung der Stahlarbeiterlöhne fällig geworden war, hat die Gewerkschaft jetzt in der Tat zunächst auf eine neue direkte Lohnerhöhung verzichtet und sich mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen (sog. "fringe benefits") begnügt, die auf eine Verteuerung der Arbeitskraft um 10 cents pro Stunde hinauslaufen. Dieser Verzicht auf eine direkte Lohnerhöhung gilt aber nur für die erste Hälfte des zweijährigen Tarifvertrages. Nach Ablauf des ersten Jahres, d. h. im Juli 1963, haben sich die Arbeiter das Recht vorbehalten, neue Lohnforderungen zu stellen. Über die Stahlpreise war bei den Tarifverhandlungen im Dreieck zwischen der Industrie, der Stahlarbeitergewerkschaft und der Regierung nicht gesprochen worden. Kennedy aber war sicher, daß mit dem Verzicht auf eine neue sofortige Lohnerhöhung auch die Gefahr einer Erhöhung der Stahlpreise gebannt worden ist, von der die Regierung fürchtet, daß sie den Auftakt zu einer Welle inflatorischer Preissteigerungen bilden würde.