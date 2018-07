Der Sport kann vom modernen Turniertanz nur lernen

Von Helmut Günther

Tanz und Sport sind Urphänomene menschlicher Bewegung. Sie sind aufs engste miteinander verwandt und doch verschieden. Tanz und Sport durch Definitionen zu trennen, ist fast unmöglich. Jeder weiß, was Tanz, was Sport ist. Aber keine Definition trifft das Wesen.

Menschliche „Urbewegungen“ wie das Laufen, Springen und Werfen, sind Sport, wenn sie dem praktischen Nutzen, der Arbeit, der Jagd, entzogen sind oder wie Spiele und Rennen den kultischen Bereich verlassen haben. Zum Sport werden menschliche Bewegungen stets dann, wenn sie rein der spielerischen Lust an der Bewegung, wenn sie der Geschicklichkeit des Körpers und der Leistung dienen. Ohne spielerische, zweckfreie Leistung kein Sport!

Beim Tanz ist eine Definition sehr viel schwieriger. Tanz heißt zuerst rhythmische Bewegung, aber rhythmische Bewegung allein ist noch kein Tanz. Soldaten, die zur Musik marschieren, sind noch keine Tänzer; Arbeiter, die im Rhythmus ihre Tätigkeit verrichten, führen noch keinen Tanz auf. Auch die abstrakte rhythmische Bewegung, wie sie von der modernen Gymnastik propagiert wird, ist noch immer kein Tanz. Zum Tanz gehört das Festliche, das Rauschhafte, das Ekstatische, die Befreiung vom Alltag. Tanz aber ist immer auch körperliche, ja akrobatische Leistung gewesen. Durch die Leistung sind Sport und Tanz also keineswegs getrennt, wie heute häufig gesagt wird, sondern allein durch den Rhythmus und durch die Ekstase.

Sport allerdings können nur bestimmte Bewegungen werden. Der Tanz aber reißt alles an sich. Jede Bewegung kann Tanz werden. Das einfache Gehen kann tänzerisch sein. Unsere Foxtrotts sind nichts anderes als tänzerisch-stilisierte Gehbewegungen. Sogar die Arbeit wird Tanz. Überall gibt es die Tänze der Bauern, Jäger und Handwerker, in denen die Arbeit tänzerisch dargestellt wird. Sogar Kampf kann „vertanzt“ werden, die Waffen- und Kriegstänze aller Völker zeugen davon. Vor allem aber geht der Kult in ekstatischen Tanz über. Und nicht zuletzt sind Tanz und Eros untrennbar verbunden. Alle unsere Paartänze sind ursprünglich getanzte Pantomimen der Liebe.

Tanz als Wettkampf