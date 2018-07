NORDDEUTSCHER UND SÜDDEUTSCHER RUNDFUNK 20. April, das Hörspiel:

Das ewig brodelnde Meer, der tastende Nebel, die beklemmende Finsternis spielen nicht nur atmosphärisch mit in John Ardens Hördichtung von der Fahrt des Seglers „The Life of Man“ in den Untergang.

Das Manuskript des 1956 von der BBC preisgekrönten Spiels behauptet in der zweiten Zeile: „Straßengeräusch irgendwann 1856 nachts.“ In einer (gleichfalls unhörbaren) Vorbemerkung erklärt der Übersetzer Kurt Heinrich Hansen, daß in den drei Hauptstimmen Johnny, Jones und Jonas des figurenreichen Spiels der Jonas der Bibel verborgen sei, welcher nach dem Glauben der Seeleute der über die bösen Geister der Tiefe herrschende Erzfeind ist.

Es ist nicht so sehr wichtig, ob man alle poe – tischen Anspielungen des Hörspiels versteht, dessen entscheidende Bilder von der Passion Christi und der heidnisch-keltischen Mythologie angeregt sind. Es wird ja deutlich genug, daß Arden ein Gleichnis gibt vom Weg des sich nach Erlösung und Vollendung sehnenden Menschen. Gewiß aber zeigt John Arden nicht den Menschen des vorigen Jahrhunderts, sondern des Mittelalters, das die Welt der realen Erscheinungen symbolisch nahm und Phantasien, Legenden und aberwitzige Gerüchte leibhaftig erlebte.

Es ist das Verdienst des Regisseurs Fritz Schröder Jahn, diese Einheit des Erlebnisses in der Vielschichtigkeit der akustischen Räume sinnfällig gemacht zu haben. Als Tatsache zweiter Ordnung sei vermerkt, daß die komplizierte Produktion etwas zerdehnt wirkte. Bke.