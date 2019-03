Inhalt Seite 1 — Torjäger brauchen Eiweiß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst s. Vetter

Der Durchschnittsmensch ißt lieber Steak als Quark, das gilt auch für Leistungssportler, wiewohl es für sie völlig gleichgültig ist, ob sie zu Filet oder Weißkäse greifen: in beiden Nahrungsmitteln finden sich hinreichend große Mengen Eiweiß. Und Eiweiß braucht der Leistungssportler mehr als der Normalmensch.

Im deutschen Sport gibt es seit einem halben Jahr ein Gremium, in dem über Quark weitaus intensiver gesprochen wird, als über Uwe Seelers Kopfballtore, und die Vorzüge eines Beefsteak-Tartar (vor dem Wettkampf genossen), geben hier mehr Gesprächsstoff ab, als die gewiß nicht uninteressante Frage, ob Armin Harys Weltrekord wohl jemals unterboten werden kann. Dieses Forum nennt sich "Ausschuß zur wissenschaftlichen und methodischen Förderung des Leistungssports" und bemüht sich, dem Sport mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse neue Impulse zu geben. Freilich: Quark und Steak sind nicht die wichtigsten Gesprächsthemen dieses Arbeitskreises, aber sie gehören dazu, und das zeigt, wie gründlich die Wissenschaftler zu Werke gehen wollen. Professor Dr. Notker – vormals Sportmediziner in der Sowjetzone, jetzt seit Jahren in Leverkusen tätig – bedient sich der Diplomatensprache, wenn er darlegen will, daß jeder Sportler und Sportlehrer die dargebotene Hand der Wissenschaft ergreifen muß: "Wir drängen uns niemandem auf, wer nicht will, braucht nicht mitzumachen. Er wird seinen Fehler spätestens dann merken, wenn die anderen an ihm vorbeiziehen."

Zweimal während seines halbjährigen Bestehens hatte der Ausschuß Trainer und Sportwarte der deutschen Sportfachverbände nach Duisburg eingeladen. Beim erstenmal, stand kein Geringerer als Bundestrainer Sepp Herberger wider die Wissenschaftler auf. Lächelnden Gesichtes, aber mit dem nachdrücklichen Ton eines Mannes, der nicht gewillt ist, sich etwas dreinreden zu lassen, wies er allzu moderne Trainingsmethoden weit von sich: Intervalltraining mache er schon lange, was sei denn das Training mit dem Ball anderes als eine aus Intervallen zusammengesetzte Leistung. Krafttraining, nun gut, das wolle er einmal versuchen – aber auch dieses Zugeständnis wirkte so, als lehne Herberger aus purer Höflichkeit eine Tür nur an, die er am liebsten kräftig zuschlagen würde.

Bei den meisten Versammelten erfreute sich der Bundestrainer damals seiner launigen Art wegen noch freundlicher Anteilnahme. Professor Nöcker allerdings fuhr seinem prominenten Gast recht barsch in die Parade: "Was Sie, Herr Herberger, Intervalltraining nennen, ist kein Intervalltraining. Beim Training mit dem Ball überlassen Sie Länge und Abstände der Intervalle dem Zufall. Wir dosieren das Intervalltraining mit dem Verstand – da liegt der Unterschied."

Mittlerweile hat der Bundestrainer längst allen Nationalspielern ein Paar Hanteln mit der Maßgabe zugeschickt, eifrig davon Gebrauch zu machen. Er ist auch sonst den Wissenschaftlern nähergekommen – wenn auch vielleicht nur aus Gründen der guten Optik. Stünde er heute noch einmal im Ausschuß auf, um gegen die Sportmediziner zu Felde zu ziehen, so könnte er des Beifalls nicht mehr sicher sein. Professor Nöcker und seine Mitarbeiter, nachdrücklich unterstützt von NOK- und DSB-Präsident Willi Daume, haben schon viele Abwartende gewonnen. Das zeigte sich bei der zweiten Tagung.

Gemeinsam fielen diesmal zahlreiche Delegierte aus vielen Sportverbänden über die Schwimmer her, deren Training ihnen allzu orthodox erschien. Und eine noch deutlichere Abfuhr mußte ein Arzt über sich ergehen lassen, der von einer gar zu wissenschaftlichen Ernährung der Spitzensportler abgeraten und bieder erklärt hatte: "Eine abwechslungsreiche, natürliche Kost ist immer das Richtige."