Vor ein paar Monatei machte der Physiker Dietrich Klein am französischen Kernforschungsinstitut in Sacley eine, merkwürdige Entdeckung. Er hatte zwei Metallstäbe, von denen einer mit Wasser gekühlt wurde, in eine Flamme gebracht und dabei festgestellt, daß sich zwischen ihnen eine elektrische Spannung bildete. Diese Spannung schien unabhängig von der chemischen Natur des Brennstoffs zu sein, aber sie ließ sich, wie Klein bei weiteren Versuchen feststehe, durch Hinzufügen von elektrisch leitfähigen Dämpfen und durch eine geeignet: geometrische Anordnung der Elektroden noch verbessern. Eine Erklärung für das Entstehen der Elektrizität konnte der Forscher allerdings nicht geben; das ist erst in diesen Tagen zwei Physikern im Clarendon-Laboratorium in Oxford, A. von Engel und J. R. Cozens, gelungen

Bei der Verbrennung, so stellten die beiden Wissenschaftler fest, werden die Elektronen eines Teils der Gasmoleküle auf höhere Energieniveaus gebracht. Wenn nun freie Elektronen, die sich ebenfalls in der Flamme befinden, mit diesen Molekülen zusammenstoßen, übernehmen sie deren überschüssige Energie und werden so in die Lage versetzt, einen Teil ihrer negativen Ladung an die Elektroden abzugeben. Das geschieht aber viel häufiger in der Umgebung der ungekühlten Elektrode als in der Nähe der gekühlten, wo nämlich diese freien Elektronen mit kalten, nicht angeregten Molekülen zusammenstoßen und dabei ihre zusätzliche Energie wieder verlieren. So entsteht zwischen den beiden Elektroden eine Ladungsdifferenz, eine elektrische Spannung, die zwar nur einige Volt beträgt, aber im Vergleich mit der Wärmeenergie, die man in diese Batterie hineinsteckt, recht hoch ist.

Auch in unseren Kraftwerken, wird Wärme in Elektrizität umgewandelt, aber das geschieht auf ziemlich umständliche Weise, denn zwischen den beiden Energieformen ist noch eine dritte, die mechanische. Energie, eingeschaltet: der heiße Dampf treibt zunächst den Generator an, der den Strom liefert. Bei jeder Energieumwandlung treten jedoch Verluste auf, und darum ist es erstrebenswert, den Umweg über die Bewegungsenergie einzusparen, also Elektrizität direkt aus der Wärme zu gewinnen. Und das ermöglicht, wenn auch vorerst nur mit geringer Ausbeute, das Kleinsche Experiment.

Eine vielversprechende Methode der Direktumwandlung wird gegenwärtig in mehreren Ländern des Westens und des Ostblocks erprobt: das magnetohydrodynamische Verfahren (MHD).

Das Prinzip ist seit einigen Jahren bekannt. Wenn man eine Drahtschleife durch ein Magnetfeld bewegt, entsteht an ihren Enden eine elektrische Spannung. Auf diesem Phänomen beruht die Funktion des Generators, der unseren. Haushaltsstrom liefert. Nun wird statt der Drahtschleife im MHD-Verfahren ein leitfähig gemachtes Gas durch das magnetische Feld geschickt. Ebenso wie beim Draht entsteht dadurch zwischen den Punkten, an denen das Gas ein- und ausströmt, eine elektrische Spannung, die sich mit Elektroden von dort ableiten läßt. Die Energieausnutzung in einer solchen Anlage ist um mindestens 15 Prozent besser als die bei den gebräuchlichen Generatoren. Indessen ist zur Zeit der Materialverschleiß noch sehr groß, weil das Gas auf extrem hohe Temperaturen gebracht werden muß, ehe es ionisiert, also elektrisch leitfähig wird. Daher beschäftigt sich die Forschung zur Zeit vor allem mit der Herstellung widerstandsfähiger Materialien für die Gasleitung und die Elektroden.

Mehr Elektrizität pro aufgewendeter Energieeinheit glauben auch die Ingenieure der General Electric mit dem elektrohydrodynamischen Verfahren (EHD) zu gewinnen. Hier wird ein Luftstrom, an der Funkenstrecke eines elektrischen Sprühentladers entlanggeschickt, wobei sich die Luftpartikel elektrisch aufladen. Diese geladenen Teilchen, die Ionen, wändern mit dem Luftstrom zu einem Metallgitter, wo sie ihre Ladung wieder abgeben. Die so gewonnene elektrische Kraft ist vierzehnmal größer als diejenige, die zur Ionisierung des Luftstroms notwendig ist.

Die praktische Anwendung dieser neuen Methoden der Elektrizitätsgewinnung wird vor allem in der Stromversorgung für Raumfahrzeuge und künstliche Satelliten liegen, bei denen es auf eine optimale Energieausnutzung ankommt. Das MHD-Verfahren allerdings käme auch für die Herstellung von Industrie- und Haushaltsstrom in Frage – vielleicht in Verbindung mit Kernreaktoren, die als Lieferanten der hohen Betriebstemperaturen besonders gut geeignet wären.

Die größere Stromausbeute bei der MHD-Methode könnte auf diese Weise die Elektrizitätsgewinnung aus der Kernenergie rentabel machen. Allerdings scheint, wenn man der jüngsten Verlautbarung des englischen Central Electricity Generating Board glauben darf, auch schon das Sizewell Turbinen-Atomkraftwerk, das zur Zeit in der Grafschaft Suffolk gebaut wird, wirtschaftlich interessant zu werden. Die Herstellungskosten für die elektrische Energie sollen, wenn das Werk 1965 fertiggestellt ist, nicht höher sein als der Kilowattpreis des konventionell erzeugten Generatorstroms. V. G.