Von Rolf Zundel

Muzzaffarabad, im April

Als Straße begann es, und es endete als Karussell. Am Morgen waren wir abgefahren. Ahmed der Fahrer, hatte den Wagen elegant unter Kamelhälsen, zwischen Eselskarren und Händlern durchgesteuert, war – den Fuß fest auf dem Gaspedal – durch die Ebene gesaust; dann aber beganner die grünen Berge von Murree und die Serpentinen Hupend kurbelte sich Ahmed durch die Kurven Daß der Gang immer wieder heraussprang, daß das Kühlerwasser kochte – es minderte sein Vergnügen nicht. Zwischen hohen Fichten noch ein Blick zurück auf die Ebene im Sonnenglast: Eir graubrauner Fleck – Rawalpindi, die Hauptstadt Pakistans, eine glitzernde Fläche – der neue Stausee, der das kostbare Wasser aus den Bergen sammelt und verteilt auf Wiesen und Äcker.

Klar und kühl ist die Luft hier oben, und der Blick reicht weit. Murree diente einst den britischen Kolonialherren als Sommersitz, jetzt ist es, Zuflucht der wohlhabenden Pakistanis, wenn die brütende Hitze in Karachi unerträglich wird. Vor hier aus sieht man die Schneegipfel des Himalaya und des Karakorum, und man blickt hinab ins Tal des Jhelum, der sich eine kilometertiefe Kerbe eingegraben hat. Drüben, über dem Fluß, liegt Kaschmir – jenes Land, das nach der Teilung Indiens so hart umkämpft wurde und jetzt durch eine Demarkationslinie geteilt ist, zerrissen wie Vietnam und Korea, gespalten wie Deutschland.

"Zeitbombe in Asien" nannte Pakistans Präsident Ayub Khan das Kaschmir-Problem, und der indische Premier Nehru, der selbst aus einer Kaschmiri-Familie stammt, bemühte gar die Mythologie: Kaschmir sei wie die Büchse der Pandora, voll des Unheils. Beide Staatsmänner sind sich einig, daß der Streit um Kaschmir die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien vergiftet. Beide aber halten daran fest: Die Schuld liegt bei den anderen.

Hinunter ins Tal windet sich die Straße, vorbei an Hütten, die eng an den Berg gelehnt sind. Ein grünes Netz von Terrassen überzieht die Steilhänge an beiden Ufern. Auf Feldern, schmal wie ein Handtuch, wächst Getreide; auf winzigen Weideflächen grasen Schafe und Ziegen. Jedes Fleckchen Land ist genützt. Es ist eine Landschaft, die vom Fleiß und von der Zähigkeit ihrer Bewohner zeugt. Bauern gedeihen hier und Soldaten. Als Mann gilt, wer in der Armee gedient hat, und schon die Jungen am Straßenrand grüßen militärisch.

Grenzkontrolle an der Brücke. Hüben und drüben die gleichen Gesichter und die gleichen Uniformen. Die Brücke, so erzählt unser pakistanischer Begleiter, ist bei den Kämpfen durch Bomben zerstört und später wiederaufgebaut worden. Photographieren nicht erlaubt. "Sie ist strategisch wichtig", erklärt der Pakistani, "dies ist die einzige Straße, die nach Kaschmir führt." Bis vor ein paar Jahren war es in der Tat die einzige. Nun haben auch die Inder unter gewaltigen Kosten eine eigene Straße in ihrem Teil Kaschmirs gebaut.