Die Bilanzsumme der Bank der Deutschen Hypothekenbank, Bremen, hat sich 1961 um 139.3 (84,5) Mill. auf 967,69 Mill. erhöht. Der Umlauf der Schuldverschreibungen stieg auf 796,2 (675,0) Mill. Der Vorstand bezeichnet das Ergebnis als befriedigend. Nach Abschreibungen und Wertberichtigungen von 0,76 (0,38) und Dotierung der Rücklagen mit 2,99 (1,94) verblieb ein Gewinn von 1,80 (1,53) Mill., der einen Dividendenvorschlag von wieder 15 % auf das Kapital von 12 Mill. ermöglichen soll. Auf Grund des Eigenkapitals von 31,2 (28,2) Mill. errechnet sich eine Umlaufgrenze von 624,0 (564,0) Mill. für Pfandbriefe und 873,6 (789,6) Mill. für den Gesamtumlauf. Eine Erweiterung ist erforderlich. Die Hauptversammlung am-25. April soll daher eine Kapitalerhöhung um 4 auf 16 Mill. durch Ausgabe neuer Aktien 3:1 mit Dividendenberechtigung ab 1. Juli 1962 zu 150 % beschließen. Ga

Die Norddeutsche Kreditbank AG. in Bremen hatte im Geschäftsjahr 1961 eine weiter günstige Entwicklung zu verzeichnen. Fast alle Geschäftszweige des Instituts erfuhren eine Belebung, was zu einer Steigerung des Gesamtumsatzes führte. Zum Wachstum des Geschäftsvolumens hat auch die Erschließung neuer Kundenkreise beigetragen. Bei der Bilanzsumme trat eine Steigerung von 254,3 auf 296,8 Mill. DM, also um etwa 17 % ein. Die Bilanzstruktur hat sich dennoch nicht wesentlich verändert. Typisch war auch im Berichtsjahr der hohe Anteil der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierungen, die rund 50 % der Debitoren ausmachen. Die Erträge aus Zinsen und Diskont sind leicht um 0,1 auf 4,8 Mill. DM gestiegen, wohingegen die Provisionsaufträge um 0,8 auf 4,6 Mill. DM gewachsen sind. Sonstige Erträge stellten sich mit 3,7 Mill. DM um 0,6 Mill. DM höher. Auf der anderen Seite sind die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen und Steuern in die Höhe gegangen. Nach Vornahme von Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie nach Stärkung der stillen Reserven und Zuführung von 0,5 Mill. DM an die freie Rücklage bleibt ein Reingewinn von 1,6 Mill. DM, aus dem wieder 16 % Dividende ausgeschüttet werden. (HV 4. Mai). In den Kapitalverhältnissen bei der Nordkredit (AK 10 Mill. DM) ist keine Veränderung eingetreten. Die Bayerische Vereinsbank hält 25 des Grundkapitals: der Rest liegt in Bremer Streubesitz, wobei kein Anteil 5 % übersteigt. Trotz der Ausweitung des Geschäftsvolumens wird vorerst an eine Erhöhung des Grundkapitals nicht gedacht. Sml.

Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, deren Geschäftstätigkeit in der Gewährung von Investitionskrediten an die kleinen und mittleren gewerblichen Betriebe besteht, wird in ihrem am 31. März 1962 zu Ende gehenden Geschäftsjahr wieder eine kräftige Zunahme ihrer langfristigen Ausleihungen verzeichnen können. Es wurden Kredite in Höhe vor rd. 350 (317) Mill. DM neu bewilligt. Trotz der Konjunkturberuhigung ist die Nachfrage nach Investitionskrediten weiterhin lebhaft.