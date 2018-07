In den letzten beiden Wochen hat sich die hochgradige Nervosität auf dem Aktienmarkt merklich vermindert. Die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Abschlüsse der Banken und der großen Industrieunternehmen haben deutlich gemacht, daß die Gesellschaften zwar ihre Rekordgewinne des Jahres 1960 nicht wiederholen konnten, daß aber ihre wirtschaftliche Kraft weiterhin in voller Blüte steht. Aus verschiedenen Äußerungen der IG-Farben-Nachfolger war sogar zu entnehmen, daß trotz aller Schwierigkeiten, die sich durch die Kostensteigerungen sowie durch die DM-Aufwertung und der internationalen Konkurrenz ergeben haben, gewisse Wachstumshoffnungen vorhanden sind. Wachstumsraten jedoch, wie wir sie im hinter uns liegenden Jahrzehnt zu verzeichnen hatten, gehören der Vergangenheit an.

Manche Leute scheinen daraus den Schluß zu ziehen, daß Aktien nunmehr völlig uninteressant geworden sind. Wenn dieses "vernichtende" Urteil nur im Hinblick auf mögliche Spekulationsgewinne gefällt wird, dann mag es von der Wahrheit nicht einmal sehr weit entfernt liegen. Tatsache ist, daß die ungewöhnlichen Kurssteigerungen in den Jahren 1959 und 1960 wie ein Magnet gewirkt haben, durch den viele angezogen wurden, die sich sonst nie für Aktien interessiert hatten. Jetzt, da die "Gelegenheitsaktionäre" sehen mußten, wie nahe bei den Aktien Gewinne und Verluste beieinanderliegen, kehren sie zu Sparformen zurück, die ihnen verläßlicher erscheinen. Deshalb verlassen bei jeder schärferen Abwärtsbewegung der Kurse weitere "Kleinspekulanten" den ihrer zu unsicher gewordenen Aktienmarkt. Man mag das bedauern, weil dadurch die Bestrebungen zur Popularisierung der Aktie einen empfindlichen Rückschlag erleiden. Andererseits ist es jedoch zu begrüßen, wenn möglichst viele Sparer zu der Prüfung veranlaßt werden, ob und inwieweit für sie die Aktie als Sparform überhaupt zu verantworten ist. Aktien sind Risikopapiere geblieben, auch wenn dies lange Jahre hindurch nicht mehr so aussah.

Es ist typisch für die gegenwärtige Börsensituation, wenn das Aktienangebot immer noch zu einem großen Teil aus Kreisen der Aktienneulinge stammt, während sich die Käufer aus der Schicht der erfahrenen Aktienanleger rekrutieren. Wer heute Aktien erwirbt, disponiert in der Regel auf lange Sicht. Nur der Berufshandel, mit geringen Spesen belastet, läßt sich noch auf kurzfristige Spekulationen ein. Aber auch auf diesem Feld wird längst nicht immer erfolgreich operiert. Es fehlt das "mitlaufende" Publikum, dessen Reaktionen sich früher einmal mit ziemlicher Sicherheit voraus berechnen ließen. Man konnte "vorkaufen" und – wenn dann die Publikumskaufwelle einsetzte – mit Nutzen wieder verkaufen. Heute haben selbst die "Tips" der sogenannten Börseninformationsdienste an Durchschlagskraft verloren. Die Kapitalsammelstellen lassen sich durch "vertrauliche" Informationen nicht beeindrucken und die Vielzahl der sonstigen Abonnenten ist durch Erfahrung klug geworden.

Beide Gruppen werden laufend durch Kapitalerhöhungen beansprucht. Die Folge der geringeren Gewinnmargen bei erhöhten Umsätzen ist ein Steigen des Kapitalbedarfs. Da die Selbstfinanzierungsquote eingeengt worden ist, müssen die Aktionäre zur Kasse gebeten werden. Viele Gesellschaften können auf hohe Ausgabekurse nicht verzichten, obwohl die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, mit welchen Schwierigkeiten sie börsenmäßig verbunden sind. Mit Spanhung wartet man auf das Bezugsrecht der Farbwerke Hoechst, die für die jungen Aktien einen Kurs von 275 % fordern. Vermutlich wird sich die Gesellschaft mit diesem Kurs noch ausführlich auf der demnächst stattfindenden Hauptversammlung beschäftigen müssen. Aus Bankkreisen ist zu hören, daß nicht wenige Aktionäre mit der Höhe des Ausgabetag ses unzufrieden sind, offenbar nicht erkennend, daß hier kein Bezugsrechtgeschenk verteilt werden soll, sondern daß die Gesellschaft dringend Geld für ihre Investitionen braucht.

Auffällig ist, wie wenig die Industrie zur Zeit den Rentenmarkt für ihre Finanzierungszwecke benutzt. Ausschlaggebend für die Zurückhaltung ist die Hoffnung der Emittenten auf eine weitere Zinssenkung. Es gilt als sicher, daß die nächste Anleihe zu einem Zinsfuß, von 5 1/2 % begeben werden wird. Vielleicht wird der Bund Anfang Mai für diesen Typ den Startschuß geben. Unter den geebenen Verhältnissen dürfte es nicht schwer fallen, den im Gespräch befindlichen Betrag von 300 Mill. DM placieren, zu können.

Kurt Wendt