Rolf Schroers ist zu einem der besten politischen Schriftsteller geworden, die es hierzulande gibt. Man kann den Finger auf den Punkt legen, wo der Durchbruch erfolgte: als Schroers sich entschloß, dem nach taktischen Erwägungen immer einmal wieder neu festgelegten Parteikurs nicht von Schwenkung zu Schwenkung zu folgen.

Parteikurs? Rolf Schroers steht der SPD nahe. Vielleicht ist er sogar SPD-Mitglied. Ich weiß es nicht. Ich habe viel von dem, was Schroers geschrieben hat, gelesen – aber ich kenne Rolf Schroers nicht.

Möglicherweise überschätze ich ihn; denn ich stehe noch ganz unter dem Eindruck seines Artikels "Aufstand für die Wiedervereinigung?"

In diesem Artikel heißt es – und hier folgen fünfzig Zeilen Zitate, aus dem Zusammenhang von fünfzehn Druckseiten gerissen:

"Wäre es also am besten, dieses ärgerliche deutsche Volk ginge hier wie dort im größeren Verbände auf? Hüben im NATO-entschlossenen europäischen Wirtschaftsblock mit zollfreien Chancen für päpstlichen Segen wie dänische Butter? Drüben in der volksrepublikanischen Pluralität der internationalen Heilslehre, die ihre jeweilige Auslegung in der Moskauer Metropole erfährt, mit wenig Chancen für ein deutsches Schicksal im Besonderen?"

"Als Forderung steht das ungeteilte Gesamtdeutschland in jedem Programm, als Wirklichkeit ist sie stets sogleich als Neutralismus oder Kommunismus oder imperialistischer Kapitalismus denunziert. Wer als Bundesdeutscher drüben, als Bürger der DDR hier Freunde und Verwandte hat, durchschaut den Spuk dieser Machinationen, die sich auf so denunziatorische Weise wechselseitig bestätigen und den Terror der Ulbricht-Herrschaft nicht besser machen – eher im Gegenteil."

"Die übelste Form der Vergangenheitsbewältigung ist jene, die wir auf Kosten der Zone betreiben; wenn wir uns mit forschem Anti-Kommunismus zu Richtern über deren Bürger aufwerfen."