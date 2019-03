Blütenduft erzeugt Tornados

Die amerikanische Akademie der Wissenschaften hat in der letzten Nummer ihrer Berichte wieder einen Artikel von Dr. Fritz W. Went dem Direktor des Botanischen Gartens St. Louis, veröffentlicht. Went, der schon mit seinem ersten Beitrag in dieser wissenschaftlichen Zeitschrift viel Aufsehen erregt hat, weil er die These vertritt, daß das Erdöl von den kohlenstoffhaltigen Ausdünstungen der grünen Pflanzen stammt und daß Gewitter nichts anderes sind als Explosionen dieser Substanzen (DIE ZEIT Nr. 3/62), hat jetzt auch eine Theorie für die Entstehung von Wirbelstürmen aufgestellt.

Wieder sind es die brennbaren organischen Ausdünstungsstoffe der Pflanzen, die der Botaniker diesmal für den Tornado verantwortlich macht. Wenn sich der explosive Schwebstoff zu einer kritischen Dichte ansammelt und von einem Funken, wie er im elektrischen Feld zwischen den oberen Luftschichten und der Erde leicht entsteht, entzündet wird, dann kann sich, wie Went sehr plausibel darlegt, ein Mechanismus einstellen, der mit dem Düsenmotor eines Flugzeugs vergleichbar ist. Der Turbine entspricht die rotierende, trichterförmige Sturmwolke, die mit großer Gewalt den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff aus der Luft über der Erdoberfläche einsaugt. Vieles spricht für die neue Theorie des phantasiebegabten Deutsch-Amerikaners: die dunkle Färbung des Sturmtrichters, das intermittierende Licht in seinem Kern und die Tatsache, daß Tornados fast nur über Gegenden reicher Vegetation entstehen.

Knochengelenke als Vorbild

Wie kommt es, daß die Gelenke der Lebewesen nahezu reibungslos arbeiten? Mit dieser Frage hat sich C. W. McCutchen am Cavendish-Laboratorium in Cambridge beschäftigt. Er konnte nachweisen, daß es die kontinuierliche Benetzung der Knorpelflächen mit der Gelenkflüssigkeit ist, die das reibungsfreie Arbeiten ermöglicht. Die Flüssigkeit selbst hat entgegen früheren Annahmen keine besonders guten Schmiereigenschaften; im mechanischen Experiment war sie nicht wirksamer als Wasser. Der Trick liegt vielmehr in dem ständigen Zufluß der "Gelenkschmiere" durch die mikroskopisch kleinen Poren in der Knorpelschicht. Dadurch werden die Gelenkflächen gleichmäßig voneinander getrennt gehalten. McCutchen hält es für möglich, dieses Prinzip, technisch nachzuahmen.