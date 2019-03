Es gibt mehr Poesie; außerhalb von Gedichten als in Gedichten, mehr Religion außerhalb der Kirche als in der Kirche, mehr Liebe außerhalb der Ehe als in der Ehe.

Robert Frost, amerikanischer Lyriker, viermal Pulitzer-Preis-Träger

Premiere vor achtzig Millionen

Einen neuen Versuch, das Fernsehspiel über abgelagerte Filme oder Ersatz-Theater hinausgedeihen zu lassen, unternahm die BBC, London, in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Eurovision. Dadurch, daß alle europäischen Sender mitmachen, wird es möglich, führenden Dramatikern ein Honorar von 100 000 DM zu offerieren, während die bisherigen Höchsthonorare für ein Fernsehspiel etwa bei 15 000 lagen, wohingegen ein Theatererfolg seinem Autor leicht mehr als 100 000 einbringen kann. Als erster wurde Terence Rattigan ("Der Fall Winslow", "An Einzeltischen") aufgefordert. Sein Fernsehspiel "Die Fußnote" soll, mit Richard Burton und Sir Ralph Richardson in den Hauptrollen, noch dieses Jahr vor achtzig Millionen Fernseh-Zuschauern Premiere haben.

Rangliste der Sprachen

Englisch und Russisch sind die beiden offiziellen "Sprachen der Wissenschaft" geworden – zu diesem Schluß kam der holländische Philologe G.-F. Makking, nachdem er an Hand von einigen zehntausend Bibliographien wissenschaftlicher Literatur untersucht hatte, in welchen Sprachen die Gelehrten der Welt auf Kongressen seit 1955 referiert hatten. Nach seinen Berechnungen pflegen sich siebenundzwanzig Prozent der Wissenschaftler in englischer Sprache auszudrücken, einundzwanzig Prozent bedienen sich der russischen, zehn Prozent der chinesischen Sprache, die übrigen achtundvierzig Prozent schreiben vorwiegend indisch, japanisch, deutsch und französisch. Vor fünfzehn Jahren noch waren Deutsch und Französisch die bevorzugten Sprachen der Wissenschaft. Vertrauen

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, plädierte bei der Eröffnung einer Ausstellung im UN-Gebäude für eine stärkere Beteiligung der Künstler an internationalen Fragen. U Thant meinte, damit könnte man die Menschheit womöglich aus Bitterkeit, Grausamkeit, Intoleranz und Hysterie erlösen. "Kunst kennt keine Grenzen", sagte er, "und manchmal glaube ich, daß eine Organisation aller Künstler, Musiker, Dichter und Bildhauer auf internationaler Ebene wesentlich zur besseren internationalen Verständigung beitragen könnte." Schön wär’s.