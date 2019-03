II. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit läßt still und heimlich Europa stark werden

Von Indro Montanelli

Die wirtschaftlichen Bausteine für das neue Europa lieferte der Ideen-Manager Jean Monnet, gute Bausteine übrigens, die den drei politischen "Unternehmern", Robert Schuman, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer beste Dienste leisteten. Mit Monnets Plan, den man zwar später "Schuman-Plan" nannte, ging man optimistisch ans Werk. Übrigens hat Monnet das Terrain zum Angriff gut gewählt, denn in allen Ländern hängt die Schwerindustrie mit ihren Monopolen und Trusts immer ein wenig vom Staate ab, der demzufolge gewisse Bedingungen stellen kann.

Europa wurde durch ein Komplott dieser vier Männer aus der Taufe gehoben. Schuman und de Gasperi, die sich zur selben Zeit in Paris befanden, hatten die Gewohnheit, am frühen Morgen die Messe zu besuchen. Seltsamerweise in derselben Kirche: Saint Clothilde in der Nähe der italienischen Botschaft. Ich sah sie einmal zusammen aus dem Portal treten, aber ahnte damals nicht, daß sich in ihre Ave Maria und Vaterunser auch andere Gebete mischten.

Doch während die drei Staatsmänner Adenauer, de Gasperi – und Schuman noch über Kohle und Stahl diskutierten, überlegte sich Monnet schon, daß eigentlich Stahl und Kohle gar nicht mehr die Bedeutung hatten, die sie früher einmal gehabt hatten, und daß sie auch im Grunde nicht mehr die Hauptstraße darstellten, auf der man zu dereuropäischen Union kommen konnte. Hieß die "Hauptstraße" in Zukunft nicht: Atomenergie?

Doch vorher muß noch von einem Zwischenspiel die Rede sein, das leider zu einem Mißerfolg wurde. Auch in dieser Sache – sie erhielt den Namen Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), nicht zu verwechseln mit der heute so erfolgreichen EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) – hatte Monnet seine Hände drin.

Um dies deutlich zu machen: Monnets Genie bestand nicht allein darin, daß er begriff, wie sehr es für Europa – wollte es überleben – notwendig sei, die alten nationalen Rivalitäten zu begraben. Sein Genie zeichnete die richtige Straße vor: eine Serie von wirtschaftlichen Zusammenschlüssen, die allmählich immer enger würden, angefangen von jener Vereinigung, die den Stahl und die Kohle betraf, und die so ausgezeichnete Resultate gezeitigt hatte und dies ohne leidenschaftliche patriotische Reaktionen. Wirtschaftliche Probleme entzünden, ja selten die Massenpsychose. Deswegen war dies – nach Monnets Ansicht – das ideale Terrain, auf dem man heimlich und leise die europäische Integration vollziehen könnte. Hingegen bedeutete der Plan, die europäische Verteidigung auf eine gemeinsame Basis zu stellen, so etwas wie einen kühnen Sprung über den Graben. Jedoch – wenn die Nationalstaaten erst einmal ihre Heere unter einer gemeinsamen Flagge und einen gemeinsamen Oberbefehl gestellt hätten, würden sie dadurch automatisch aufhören, selbständige Staaten zu sein. Der Zusammenschluß wäre vollzogen.