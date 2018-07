Höflichkeit

In englischen Eisenbahnen steht auf den Notbremsekästchen „Pealty for Misuse not exceeding £ 5“ (Strafe bei Mißbrauch nicht über £ 5). Wie höflich, einem da gleich das maximale Ausmaß der Strafe zu sagen.

Trachten nach Trachten

Wenn heimatliches Brauchtum nicht mehr brauchbar, das heißt: für den Fremdenverkehr nicht mehr zu gebrauchen ist, dann muß man es wieder gebräuchlich machen. In diesem Sinne erhob die Generalversammlung des Trachtenvereins in Bad Dürrheim die Forderung nach „neuzeitlichen Ausdrucksformen“, damit das Brauchtum wieder bei Heimatabenden für Gäste „in Erscheinung treten“ könne. Gleichzeitig wurde die „Nachwuchsschulung“ für das heimatliche Brauchtum in Aussicht gestellt. Ein gut’ Geschäft ist auch ein alter Brauch...