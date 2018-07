Leistungsfähigkeit und Leistungswille vieler Arbeitnehmer haben nach Ansicht der Konsumgüterindustrie in letzter Zeit nachgelassen. Wie der Bundesverband der Deutschen Industrie in Köln mitteilte, waren sich die Mitglieder des BDI-Konsumgüterausschusses bei einer Sitzung in Frankfurt am Main darüber einig, daß die allgemein laufgewordenen Klagen über den Rückgang der qualitativen und quantitativen Arbeitsleistung ernst genommen werden mühten.