Daß die Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, mit der Ausdehnung ihres Erzeugungsprogramms auf Synthesefasern frühzeitig auf das richtige Pferd gesetzt hatte, hat sich erneut bestätigt. Die Expansion des Unternehmens wird fast ausschließlich von den vollsynthetischen Fasern und Fäden getragen, und darauf hatte sich Glanzstoff bei der Festlegung seiner Investitionspolitik eingestellt. Die Expansion der Synthetika, so erklärte Vorstandsvorsitzender Dr. Ernst Hellmut Vits in einer Pressekonferenz, sei „als eine sich unabhängig von den Konjunkturschwankungen vollziehende Entwicklung“ zu betrachten, die eine „ständige Ausweitung der Einsatzgebiete“ mit sich bringt. Der Anteil der synthetischen Fasern am Glanzstoffumsatz ist 1961 auf 62 (58) % angestiegen, und das ist offenbar noch nicht das Ende dieser Entwicklung. Ausschließlich den Synthetika verdankt Glanzstoff auch den anhaltend steilen Anstieg der Umsatzkurve, die nicht nur von den Rückschlägen in den herkömmlichen Produktionssparten Zellwolle und Cuprogarn unberührt bleibt, sondern auch von dem vergrößerten Anteil der höherwertigen Erzeugnisse zusätzlich beeinflußt wird. So hat sich der Umsatz des Stammhauses Glanzstoff im vergangenen Geschäftsjahr um 18 % auf 652 Mill. DM und der Konzernumsatz um 12 % auf knapp eine Milliarde DM ausgeweitet. Das sind ganz beachtliche Zuwachsraten, die mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar auch in diesem Jahre wieder erreicht, wenn nicht übertroffen werden. Im ersten Quartal 1962 wurde eine Zuwachsrate von 25 % festgestellt, obwohl auch weiterhin die Zellwolle sehr schlecht im Rennen liegt.

Aber auch bei Glanzstoff ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Entwicklung der Ertragslage hält nicht mehr Schritt mit der Umsatzkurve. Seit Jahren berichtet die Verwaltung von sinkenden Verkaufserlösen und steigenden Kosten, aber bisher konnte die schmaler werdende Gewinnspanne noch immer auf dem Wege über die Mengenkonjunktur ausgeglichen und auch bei rückläufigen Preisen mehr verdient werden. Das war im vergangenen Jahre zum ersten Male nicht mehr der Fall. Die beachtlichen Absatzerfolge des Unternehmens blieben auf das erwirtschaftete Ergebnis ohne Einfluß. Die Ertragslage habe sich gegenüber dem Vorjahre praktisch nicht verändert, hieß es in der Pressekonferenz. Dafür spricht vor allem der nahezu gleichgebliebene Ertragssteueraufwand von 58,75 (58,83) Mill. DM, auch auf dem Ertragskonto der Glanzstoffaktionäre schlägt sich die Stagnation nieder: Die Vorjahrsdividende von 14 % wird für das Geschäftsjahr 1961 nicht überschritten.

Gleich geblieben ist bei Glanzstoff nicht nur der ausgeschüttete, sondern auch der im Unternehmen verbliebene Gewinn, und das ist immerhin ein Betrag, mit dem die Verwaltung einiges anfangen kann. Offen ausgewiesen wird eine Rücklagendotierung von insgesamt 10 Mill. DM. Auch in den über das steuerlich anerkannte Maß hinausgehenden Abschreibungen ist ein Teil des einbehaltenen Gewinns geflossen, der im übrigen auf den nicht erkennbaren Wegen der stillen Reserven verteilt worden ist.

Neben den Kostensteigerungen, die Glanzstoff hinnehmen mußte – die Arbeitskosten stiegen um 20,2 % –, wurde das Ergebnis der Gesellschaft diesmal stärker als in den Vorjahren von den Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Anspruch genommen. Beteiligungserträge schrumpften um 1,5 auf 1,55 Mill. DM zusammen, und die von Glanzstoff zu übernehmenden Verluste der J. P. Bemberg AG betrugen 3,1 und der Spinnfaser AG 3,7 Mill. DM. Der Verlust der Spinnfaser AG werde sich nicht wiederholen, betonte Vorstandsvorsitzender Vits. Er sei im wesentlichen von den Anlaufkosten der Diolenfabrik her bestimmt gewesen. Auch mit Bemberg hat die Muttergesellschaft einiges vor. Nach dem im März des Jahres durchgeführten Umtauschangebot an die freien Aktionäre dieses Sorgenkindes hat Glanzstoff seinen Anteil wieder auf 75 % erhöht und damit die umsatzsteuerliche Organschaft mit Bemberg erlangt. Jetzt soll das Kapital um 25 auf 45 Mill. DM – zu einem Ausgabekurs von 200 4 % – erhöht werden (wodurch sich der Einfluß von Vereinigte Glanzstoff zweifellos nochmals nicht unerheblich verstärken wird), um mit der Erweiterung der Perlonanlage bei Bemberg zu „einer leistungsfähigen Anlage zu gelangen“. I. N.