Der Kursrückgang der Aktien der Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Düsseldorf, betrug von der vorjährigen Hauptversammlung bis jetzt rund 225 Punkte. Das entspricht zwar der allgemeinen Börsenentwicklung, bleibt aber trotzdem ein höchst unschöner Tatbestand für die Aktionäre. Auch bei diesem Unternehmen werden; die Anleger von Wachstums- auf Rendite-Erwartungen umschalten müssen, und unter diesem Gesichtspunkt könnten sie dann allerdings mit ihren Conti-Gas-Papieren durchaus zufrieden sein. Die jetzt um 1 auf 12 % erhöhte Dividende der Düsseldorfer Holding, die eine Reihe von blühenden Unternehmen der Elektroindustrie, von gut im Markt liegenden Energieversorgungswerken und einer weit – über den Durchschnitt hinausragenden Steinkohlenzeche kontrolliert, gewahrt immerhin eine Bruttorendite von knapp 3 1/2 %. Wenn man dazu noch berücksichtigt, daß auch für das laufende Jahr die Erwartungen auf eine Dividendenerhöhung keineswegs abwegig sind, so sind die Conti-Gas-Aktionäre trotz des allgemeinen Kursverfalls immer noch vergleichsweise günstig dran.

Dem vergangenen Geschäftsjahr erteilte Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Glatzel das Prädikat „befriedigend, fast gut“. Das ist eine Nuance besser als die vor Jahresfrist abgegebene Beurteilung, und das kommt nicht von ungefähr. Um 13,3 % hat die Conti-Gas-Gruppe ihr Umsatzvolumen im Berichtsjahre auf 517 (458) Mill. DM ausgeweitet. Der Export ist daran mit gut 14 % beteiligt. Besonders glücklich haben diesmal die Industrieunternehmen. am Markt operiert. Mit einer Zuwachsrate von 20,5 % brachten die in der Conti-Elektro zusammengefaßten Tochtergesellschaften ihren Umsatz auf 307 Mill. DM. Damit wurde das durchschnittliche Wachstum, der gesanten -Elektroindustrie der Bundesrepublik von 11,6 % bemerkenswert weit. überflügelt. Auf de anderen beiden Betätigungsbereiche entfielen 1961 jeweils 105 Mill. DM, das bedeutet eine Zuwachsrate von 4,6 % in der Energieversorgung und 37 im Bergbau. Der Anteil der Industriegruppe ist bei, Conti-Gas damit auf 59,4 (55,6) % gestiegen; auf jeweils 20,3 % fielen. Energie und Kohle ab. Das ist eine interessante Entwicklung, die offenbar noch nicht am Ende ist. Auf dem Investitionprogramm des Konzerns steht Conti-Elektro weiterhin an erster Stelle.

In die Ertragsrechnung, Holding wird das günstige Ergebnis der Elektro-Tochter erst im nächsten Jahre eingehen. In dem vorliegenden Abschluß ist nur eine auf 6, (8) % ermäßigte Dividende der Conti-Elektro für 1960 – die mit Investitionserfordernissen begründet worden war – eingegangen. Daraus; resultiert der Rückgang der Beteiligungserträge von 7,19 auf 6,87 Mill. DM. Vorstandsvorsitzender Glatzel erwähnte, daß Conti-Elektro für 1961 wieder 8 % an die Muttergesellschaft abführen wird. Auf knapp 8 Mill. DM werden im nächsten Abschluß die Beteiligungserträge ansteigen. Das dürfte dann doch – selbstverständlich, war die Verwaltung noch nicht in der Lage, sich festzulegen – eine gute Gewähr für eine zu erwartende Dividendenerhöhung im nächsten Jahre sein. Günstig sind nämlich auch, die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 1962. Um 14.5 % hat sich der Umsatz des Gesamtunternehmens in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres erhöht; die Zuwachsrate der Industriegruppe geht mit 16,6 % wieder über das Konzernniveau hinaus. Auch die Ertragslage habe sich bisher gut entwickelt, so wurde in Düsseldorf erklärt.

