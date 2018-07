Ausgerechnet das in der vergangenen Woche im Bundestag verabschiedete neue Berlin-Hilfe-Gesetz, das unter Einsatz von einer halben Milliarde DM die Berliner Wirtschaft nach Errichtung der Mauer zusätzlich fördern soll, wird jetzt für manchen westdeutschen Unternehmer Veranlassung sein, Berlin-Investitionen zurückhaltender gegenüberzustehen als bisher. Hat doch der Bundestag beschlossen, die bisher schon gewährte Steuerpräferenz für die Berliner Zigarettenindustrie, die bis zum Jahre 1964 befristet war, noch während seiner Laufzeit um ein Drittel zu kürzen.

Durch den neuen Paragraphen 7a des Gesetzes zur Förderung der Wirtschaft von Berlin-West wird nämlich jetzt die Umsatzsteuerpräferenz der Berliner Zigarettenindustrie von bisher jährlich 60 Mill. DM auf rund 40 Mill. DM verringert, obwohl gerade die Zigarettenindustrie unter großem Investitionsaufwand seit Anlaufen der Berlin-Förderung fast ein Drittel ihrer gesamten Kapazität in die ehemalige Reichshauptstadt verlagert hatte. Weitere 20 Mill. DM gehen dem zweifellos guten Berlin-Geschäft der Zigarettenindustrie dadurch verloren, daß auch westdeutsche Abnehmer Berliner Zigaretten sich im gleichen Ausmaß eine Verkürzung der Umsatzsteuerrückvergütung ihrer Berlin-Bezüge gefallen lassen müssen. Der Standort Berlin kann unter diesen Umständen für den westdeutschen Unternehmer sehr leicht die eben erst geschaffene Attraktivität der umsatzsteuerlichen Vergünstigung wieder einbüßen, wenn der Investor Gefahr laufen muß, daß ihm die einkalkulierte Präferenz in dem Augenblick genommen wird, da sich seine Investitionen reichlich auszuzahlen beginnen.

Anlaß für dieses beinahe schon gegen Treu und Glauben verstoßende Vorgehen des Gesetzgebers war die Erhöhung der Berliner Einkommensteuerpräferenz von 20 auf 30 %, die den in der ursprünglichen Regierungsvorlage vorgesehenen Rahmen der geplanten Berlin-Hilfe von 475 Mill. DM um etwa 42 Mill. DM gesprengt hätte. Allein Wirtschaftssenator Schiller und die SPD-Bundestagsabgeordneten machten wenigstens den schüchternen Versuch, die psychologische Gefahr derart vorzeitig verkürzter Berlin-Präferenzen für künftige Investitionen westdeutscher Unternehmer in der Reichshauptstadt abzuwenden; sie machten andere Deckungsvorschläge, die jedoch noch 12 Mill. DM offenließen. Die in bezug auf den Bergbau und den öffentlichen Dienst wenige Tage vorher nicht gerade von Sparsamkeit geplagten Regierungsparteien unterlagen diesmal jedoch ihrem Maßhaltekomplex.

Nun muß allerdings eingeräumt werden, daß die Erhöhung der Einkommensteuerpräferenz für Berlin von 20 auf 30 % einem sehr viel breiteren Personenkreis zugute kommen wird als die weitere Begünstigung der ohnehin in der Bundesrepublik ansässigen Zigarettenkonzerne im bisherigen Ausmaß; sie beschäftigen in Berlin überdies nur 4200 Personen. Vergleichsweise genießt die Berliner Elektroindustrie, die immerhin 117 000 Westberlinern Arbeit und Brot gibt, nur eine steuerliche Begünstigung von jährlich 80 Mill. DM. Dieses in der Tat nicht zu übersehende Mißverhältnis ist aber nicht die Schuld der Zigarettenindustrie; es ist im wesentlichen – von der unterschiedlichen Lohnintensität abgesehen – auf die Tatsache zurückzuführen, daß 62 % des jetzt rund 1,6 Mrd. DM betragenden jährlichen Lieferwertes der Berliner Zigarettenindustrie auf vom Bund erhobene Verbrauchssteuern entfallen, die nach der bisherigen, zweifellos nicht sehr sinnvollen Fassung des Gesetzes ebenfalls der Umsatzsteuerpräferenz voll unterlagen. Es wäre gut gewesen, wenn die Erkenntnis dieses mißlichen Zustandes unseren Abgeordneten früher gedämmert hätte.

Von der Unternehmerschaft kann man wahrlich nicht erwarten, daß sie ausgerechnet bei der Gewährung von Berlin-Präferenzen darüber nachsinnt, inwieweit die vom Gesetzgeber getroffenen Maßnahmen ökonomisch sinnvoll sind, und eine spätere Korrektur vorsichtshalber von vornherein in Rechnung stellt. Jetzt jedenfalls droht das Schicksal der der Zigarettenindustrie gewährten Präferenz zu jenem schlechten Beispiel zu werden, das die guten Sitten zusätzlicher Investitionen in Berlin nachhaltig verderben könnte. Sch.