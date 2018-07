Von Walter Jens

Es geht heute nichts mehr verloren; kein unbekannter Hölderlin steigt, verspottet, in die Metro; kein verkleideter Büchner wandert vergeblich über die Märkte; kein Stifter bittet in der Mansarde um Stundung der Miete. Vorbei die Zeit der Kammerpoesie, vorbei der Traum von seliger Studentenlyrik, von Tuberkulose, Hunger und Ruhm. Siebzig Jahre sind vergangen, seitdem Gide, Rastignacs Schrei über den Höhen des Père-Lachaise beschwörend, das unvergeßliche Eingangs-Furioso seines Tagebuchs komponierte – Beschreibung einer Mansarde, die den Blick aufs Quartier Latin und die Seine, auf Notre Dame und, sehr weit weg, Montmartre, eröffnet: "Und wir träumten ... vom Leben eines armen Studenten in einem solchen Zimmer, mit gerade nur den Mitteln, die freies Arbeiten sichern. Und zu seinen Füßen, vor seinem Tisch, Paris. Und sich da einschließen mit dem Traum seines Werks und erst wieder hervortreten mit dem vollendeten

Tempi passati. Der Student im Schöpfungsrausch, eine Balzacsche Spitzweg-Figur, ein Faust der Bohème, ist längst zum Anachronismus geworden. Wer heute auch nur die Spur einer Begabung besitzt, erhält vom Verlag sein Salär, wohnt in Ronco und verkauft seinen Geist (warum auch nicht?) an eine Rundfunkstation. Ein paar brauchbare Seiten handfester Prosa, eine Impression, essayistisch, keck und gewagt, ein verspieltes Gedicht: Das alles genügt schon, um einen Wechsel zu erhalten und es ein Jahr probieren zu dürfen. Nein, nicht allein das Genie, auch das Mittelmäßige geht heute nicht mehr verloren. Wir dürfen beruhigt sein.

*

Und dennoch gibt es Verkannte; Schriftsteller, denen (mit Broch zu sprechen) "der Nachruhm wichtiger als der Ruhm wird", Stiefkinder des Glücks, deren Namen man sich immer wieder merkt, um ihn Mal für Mal zu vergessen. Bisweilen sind es Romanciers, deren erstes Werk man etikettierte und die seitdem, so sehr sie sich auch wandeln, immer kleine Kafkas, zwergenhafte Thomas Manns und Hemingway-Adepten bleiben. Meistens aber sind diese verkannten Lyriker: Schriftsteller, die einen eigenen Ton gefunden laben (so daß man sie nicht einordnen kann); Autoren, die sich ihrer Technik sicher sind (so daß man, angesichts so souveräner Selbstverständlichkeit, nicht sehr viel Ungewöhnliches bemerkt); Poeten, die im Leben und im Werk auf alle Extravaganzen verzichten (so daß Der Spiegel und Die deutsche Tagespost sich mit ihnen nicht zu beschäftigen brauchen). Es gibt nicht viele Verkannte in unserem Land; aber einige gibt es, und einer von ihnen ist der Lyriker Meister.

*

Ernst Meister ist jetzt 51 Jahre alt. Er wurde im Jahre 1911 in Hagen-Haspe geboren – und da lebt er noch heute. Er hat studiert, war Soldat, hat zehn Lyrik-Bände publiziert, seine Gedichte wurden übersetzt. Man erinnert sich einiger Titel: "Zahlen und Figuren", "Lichtes Labyrinth", "Die Formel und die Stätte"; man hat ein paar Verse im Ohr; ein paar Klischees bieten sich an. Gittermuster der Worte, Surrealismus, Kurzzeilen-Technik: Was sonst? Was wissen wir von diesem Mann, der (ginge es in unserem Literatur-Betrieb ein wenig intelligenter zu) längst ein Poeta laureatus wäre, preisgekrönt, wie viele andere, ein Autor "Gesammelter Werke"? Mit Ausnahme weniger Sätze von Kurt Lothar Tank (im Bertelsmann-Fechter) schweigen die Auguren; von Ried nicht zu reden; auch Lennartz versagt. Doch schauen wir uns den neuesten Gedichtband näher an –