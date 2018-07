die andere, delikat in Form und Farbe, 17 50 Mark (mit sparsam verteilten, gar nicht süßliehen Tierdarstellungen, die von Renoir stammen könnten). "So", sagt er, "und jetzt werden Sie - staunen! Wenn ein Kunde diese beiden Muster sieht, dann entscheidet er sich meistens spontan für das da " Er deutet auf die teure Tapete "Auch, wenn er gar nicht soviel ausgeben wollte! Dann nimmt er lieber nur eine Rolle und tapeziert nur eine Wand damit. Selbst ein Arbeiter greift nach dem schöneren Muster. Wir haben alle sehen gelernt in den letzten zehn, acht Jahren; wir sind freier im Urteil " Die Klage: "Mit der Erfindung der endlosen Rolle sank die Tapete zur Massenware herab!" hat wieder verstummen können, denn mit Geld kann man sich auch bei den Tapeten Exklusivität kaufen, kann seiner Wand ein Kleid gönnen, das nicht ieder trägt: 9 Vielleicht ein handgemaltes chinesisches Wandbild aus drei Bahnen für 3000 bis 4000 Mark? Oder ein Wanddekor aus Straßburg, das von den Original Holzmodeln des 17. Jahrhunderts handgedruckt wird und von 3500 Mark an aufwärts kostet? ® Oder eine Japanfaserrolle mit echten gepreßten Blumen und Schmetterlingen, abscheuerbar — wenn man das Herz dazu hat — für 270 Mark? ® Oder rote Shantungseide auf Papier aus Los Angeles und auch fast abwaschbar, zehn Quadratmeter für 406 Mark? Oder die nach Vorlagen von Paul Klee entworfene, sehr moderne Tapete des Schweizers Braendli aus Mailand: weißer Grund, in der Mitte ein senkrechter Streifen farbiger geometrischer Gebilde; oder vom selben Künstler die Bildertapete "Prospetto architettonico" mit leicht abstrahierten Häuserfassaden? ® Oder aus England, 1962 gedruckt: schwarze Rosen, größer als eine Faust, auf Goldgrund für 66 Mark? 1 Ist für Geld zeitbedingte und zeitlose Schönheit zu erstehen, so bekommt man für wenig Geld eine solche Fülle des Ungeschmacks, daß es fast noch mehr überwältigt. Pseudoabstraktes, Zitterstreifen, ausgelaugte Farben, Blümchen "modern" heißen, "Lebensfreude", "Anmut". "Mit Tapeten können Sie natürlich alles machen", gibt der Verkäufer zu, "da hat mal wer gesagt, daß man auch zwei Tapeten in einen Raum bringen kann. Natürlich kann man das. Aber das darf dann nicht so aussehen, als hätte die eine Tapete nicht gereicht! Wenn zwei Tapeten, dann kann das eine ein Muster sein, und die zweite wäre dann eine Uni Tapete, am besten aus dem Grundton der ersten. Das ist eine Regel, an die man sich halten kann. Und im übrigen: Die Tapete darf nie Selbstzweck sein. Wenn einem, zuerst die Tapete auffällt und man dann erst die Menschen im Zimmer sieht und die Einrichtung, dann ist die Tapete fälsch ausgesucht. Sie soll sich angleichen. Sie ist der Hintergrund für die Möbel und erst recht für die Menschen " An diesen Satz sollte man sich halten. Er ist von einem Fachmann, und er stimmt sogar.

