Was dieses Zeitalter braucht, ist ein Orakel. Die Metapher stammt von einem Philosophen. Früher gingen die Leute zum Pfarrer oder zum Doktor, um ihre „Probleme“ auszubreiten. Gemeint sind, so altmodisch das klingen mag, Seelenprobleme. Seit weniger Leute zu ihnen kommen, gaben und geben die Priester auch über den Tebphondienst Auskunft. Der Rundfunk macht Eheberatung – denn Rat in Liebesdingen wird an meisten .verlangt, auch wenn man das Wort Liebe kaum noch auszusprechen wagt. Man erörtert Sex und alles, was damit zusammenhängt. Und immer mehr „professionelle“ – berufene? – Berater gibt es, die in Zeitungen und Frauenzei:schriften Lebensweisheit verteilen. Manche von ihnen pflegen wiederum den befreundeten Arzt oder den Ortspfarrer um seine Meinung zu fragen. Und immer häufiger den Psychologen. Millionen menschliche „Probleme“ werden jährlich in den Zeitungsspalten erörtert.

In Amerika ist eine Chikagoer Kolumnistin mit ihrer „Seelenberatungsspalte“ am erfolgreichsten. 450 große amerikanische Zeitungen drucken sie, und zwanzig Millionen lesen sie täglich. Ein Beispiel aus ihrer Tätigkeit: Eine Frau aus einem kleinen Ort schreibt, daß sie mit einem Klempner in Beziehung getreten sei, der die Wasserleitung ganz billig repariert habe. „Ich möchte ihn wieder aufgeben’, schrieb die Leserin, „aber Sie wissen doch, wie schwer man heute einen Klempner ins Haus bekommt.“ Die Seelenberaterin riet zum sofortigen Abbruch der Beziehungen. „Zahlen Sie lieber die üblichen hohen Reparaturkosten, sonst wird diese Wasserleitung Sie noch sehr teuer zu stehen kommen.“ Dieser Bescheid brachte der Schreibern Dutzende Briefe dankbarer Klempnergattinner, und die Gewerkschaft der Klempner ernannte sie zum Ehrenmitglied. –

In London ist jetzt der erste private Beratungsdienst eröffnet worden. Wer in die Eltern und die großen Vater-, Onkel- (Tanten-)Gestalten wie Priester, Lehrer, Ärzte und „Tante Christine“, oder „Frau Irene“ in der Zeitungsspalte kein Vertrauen setzt, sondern mehr in das, was er sich erkaufen kann, der bezahlt in London von nun an zehn Mark und fragt Miß Heather Jenner. In der Praxis ihres Heiratsbüros, das sie in London seit langem betreibt, gewann sie den Eindruck, daß die Leute als Ratgeber jemanden brauchen, der ihnen weniger nahesteht als Verwandte oder Freunde oder vor dem sie weniger Respekt haben als vor Pfarrer, Ärzten und – Zeitungsleuten.

Die ersten Klienten, die Miß Jenner seit der Eröffnung ihres neuzeitlichen Beratungsbüros hatte, wären:

ein reicher Neuseeländer, der sechs Monate in London bleibt und wissen wollte, wie man intellektuell genug wird für Londoner Mädchen,

eine Mutter und ihre Tochter, ein Teenager, die sich uneinig über den Mann waren, den das Mädchen zu heiraten wünschte,

und ein Ehemann, dessen Frau zuviel Zeit auf ihren kleinen Blumenladen verwandte, der nichts einbrachte.

Diese ersten Klienten bemerkten übereinstimmend: Wenn sie sagt, was man tun soll, so fühlt man, daß sie sich nicht auf irgendeine „vage Philosophie“ stützt, sondern es selbst weiß und keinen Zweifel hat an dem, was sie sagt. Sie sagten es anerkennend und waren, zu ihrem Glück, auch .vom Zweifel befreit.

Also: ein neuer Job, ein neues Geschäft, ein neues Orakel und eine neue Möglichkeit, zu erfahren, was man will, wenn man nicht selbst darauf kommt. Wer Probleme hat, mit ihnen nicht fertig wird, Rat braucht und an diese Art Trost glaubt, der kann in London dieses Trostbüro aufsuchen, und bald sicher auch anderswo.

Doch wer berät die Berater? E.