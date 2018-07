Verbrechensbekämpfung ist ein weites Feld – eine „unabsehbare Front, von der Gesetzgebung bis zur nachgehenden Fürsorge, von der Sozialpolitik bis zur Tiefenpsychologie“ (Richard Lange). Aber in einem neuen Buch, das dieses Thema zu behandeln vorgibt, nämlich

Wolfgang Ullrich: „Verbrechensbekämpfung – Geschichte, Organisation, Rechtsprechung“; Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied; 466 S., 28,– DM,

findet man weder Generalstabsplan noch Frontbericht, sondern nur die Chronik einer der kämpfenden Abteilungen, die der Autor freilich für die Kerntruppe hält: die deutsche Kriminalpolizei. Das ist schon schade, aber auch über das so eingeengte Thema hätte ein spannendes, vielseitiges Werk entstehen können.

Ullrich verarbeitet eine Menge Material – von der „fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischen Konstitution wegen Ehebruch und Hurerei“ vom 3. Januar 1593 bis zum Gesetz über das Bundeskriminalamt. Man vermißt jedoch Sichtung, Klärung, Stellungnahme. Die Liebe des Autors gehört organisatorischen Fragen, und die sind nun einmal spröde; jahrhundertealte Ressortstreitigkeiten kann man dem Leser nur dann vorsetzen, wenn man gleichzeitig die geistigen, politischen und staatsrechtlichen Hintergründe aufzeigt.

Man brauchte über dieses Buch nicht viele Worte zu verlieren – aber es gibt drei Gründe, es doch zu tun. Einmal ist des Autors Deutsch so papieren und dürftig, daß man daran Sprachlehre demonstrieren könnte. Wußten Sie, was das „Verbrechen“ im strafrechtlichen Sinne sein soll? „Das Verbrechen ist die Grundstufe jeglicher endgültigen strafrechtlichen Handlung, die Beling schlechthin den ‚Oberbegriff des Verbrechens‘ nennt.“

Ein Satz, den wohl so mancher Jurastudent schon insgeheim gedacht hat, wenn er sich zwischen mehreren Meinungen entscheiden sollte, den aber nur wenige so treuherzig hinschreiben: „Zweifellos hat er recht, um so mehr noch, als das die herrschende Meinung ist...“

Im Kriege wurde die deutsche Kriminalpolizei auch im besetzten Ausland eingesetzt: „Dieser Umstand konnte sowohl von der deutschen Kriminalpolizei als auch von der des betreffenden Staates eines besonderen Maßes an Takt nicht entbehren...“