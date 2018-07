Bonn, im Juli

Generalbundesanwalt Frankel hat seine Dienstgeschäfte bis auf weiteres niedergelegt. Eine unabhängige Untersuchungskommission soll die gegen ihn erhobenen Vorwürfe genau prüfen. Erst dann soll entschieden werden, ob er den Dienst als Generalbundesanwalt wieder aufnehmen wird. Das Rücktrittsangebot, das Fränkel an den Bundesjustizminister gerichtet hat, wurde von Stammberger nicht akzeptiert.

Die Vorwürfe gegen Fränkel kommen aus der Sowjetzone. Das gleiche Terrorregime, das den bloßen Anflug einer politischen Kritik mit harten Zuchthausstrafen beantwortet, heuchelt moralische Empörung über den ihm artverwandten Justizterror Hitlers. Doch woher die Vorwürfe auch kamen – Stammberger hatte recht, als er eine Untersuchung anordnete. Es war ihm vor der Ernennung Fränkels bekannt, daß dieser als Hilfsarbeiter bei der ehemaligen Reichsanwaltschaft in dem Senat tätig war, der Nichtigkeitsbeschwerden zu bearbeiten hatte. Auch andere, zum Teil hervorragende Juristen sowie einwandfrei antinazistische Politiker aller Parteien hatten sich mit der Tätigkeit Fränkels in der Nazizeit befaßt. Sie alle waren der Meinung, er habe damals keine Schuld auf sich geladen, die ihn für das Amt des höchsten Anklägers der Bundesrepublik ungeeignet erscheinen ließe.

Kürzlich kam nun aber die 130 Seiten um-, fassende „Dokumentation“ aus der Zone, mit Photokopien von Urteilen und Beschwerden, an denen Fränkel mitgearbeitet haben soll. Da er nur; „Hilfsarbeiter“ war, wird zu klären sein, wieweit seine Mitverantwortung ging. Sollte sich allerdings herausstellen, daß die belastenden Photokopien, die Pressevertretern in Bonn vorgelegt wurden, keine Fälschungen sind, dann allerdings wäre Frankel, auch wenn ihn keine unmittelbare Schuld an diesen Urteilen träfe, auf dem Posten des Generalbundesanwalts fehl am Platze. R. S.