Die Aktionäre der reinen Zechengesellschaften sind zwar bisher von der Kohlenkrise nicht gerade ungeschoren gelassen worden, aber wer Kohle-Aktien besitzt, hat die eigentliche Durststrecke erst noch vor sich. Dividendenkürzungen sind schon jetzt bei den Aktiengesellschaften des Steinkohlenbergbaus an der Tagesordnung. Doch die Verlustabschlüsse häufen sich, und es steht zu erwarten, daß das im Bergbau angelegte Kapital künftig nicht mehr überall eine Verzinsung erfährt Ein Rückgriff auf die Rücklagen für die Ausschüttung einer – wenn auch stark reduzierten – Dividende ist nicht unbegrenzt möglich. Das Beispiel der Steinkohlenbergwerk Mathias Stinnes AG, Essen, steht für viele. Aufsichtsratsvorsitzende! Heinz P. Kemper sprach in der Bilanzbesprechung von einer geradezu katastrophalen Ertragslage der Zechen in den letzten Monaten. Schon das Jahr 1961 war traurig, aber im laufenden Jahre werden bei der Kohle vermutlich alle – negativen – Rekorde geschlagen werden. Es müsse schon ein Wunder geschehen, so betonte der Stinnes-Chef Kemper, wenn 1962 überhaupt noch eine Dividende erwirtschaftet werden kann. Für 1961 haben die Aktionäre eine von 10 auf 6 % gekürzte Ausschüttung auf die 86,2 Mill. DM Stammaktien und 7 nach 11 % auf Vorzugsaktien hinzunehmen. Und damit sind sie sogar noch vergleichsweise günstig dran. Allerdings war dieser Satz nur mit einer Entnahme aus den Rücklagen von knapp 4 Mill. DM ermöglicht worden. Wie stark die Ertragsausfälle bei Mathias Stinnes gewesen sind, läßt sich eindeutig an der auf das erwirtschaftete Ergebnis zu zahlenden Körperschaftsteuer demonstrieren. Während dafür im Vorjahr noch 10,20 Mill. DM bereitzustellen waren, ist der Körperschaftsteueraufwand im Berichtsjahre auf 0,7 Mill. DM zusammengeschrumpft.

Während gerade bei Stinnes in den Vorjahren die Kohlenkrise noch zu einem gewissen Teil in den beiden anderen Betätigungsbereichen des Unternehmens, im Chemiewerk Ruhröl und bei den Glaswerken Ruhr kompensiert werden konnte, hat jetzt das Gewitter auch bei der Chemie eingeschlagen, und nicht zuletzt deswegen hat sich das Bild der Stinnes-Gruppe so enorm verdüstert. Der Gesamtumsatz bleibt mit 479 Mill. DM um rund 30 Mill. DM unter dem Vorjahrssatz. Um 9,8 % ermäßigte sich der Absatz der Zechen und um 13,9 % der des Chemiewerkes. Die Glaswerke haben gut abgeschnitten, aber das half dem Konzern auch nicht mehr viel. Die Erlösrückgänge bei den anderen Betrieben waren gravierend. Mit einem hohen Verlust von 4,7 Mill. DM schloß vor allem die Kokerei ab; nicht nur für den Koks selbst, sondern auch für die Nebenprodukte gibt es nur noch einen zerrütteten Markt.

In der Pressekonferenz sprach sich Generaldirektor Kemper für das seit einiger Zeit diskutierte Projekt aus, die Stinnes-Zechen in irgendeiner Form mit der Hibernia-Bergbau AG zu vereinigen. Für die nicht im Verbund stehende Stinnes-Kohle sei der Zusammenschluß zu einer großen und damit leistungsfähigeren Einheit ein möglicher Ausweg aus der Krise. Eine Fusion Stinnes-Hibernia würde einen bedeutenden betriebswirtschaftlichen Effekt haben, erklärte Kemper. (Gegen den Fusionsplan stellt sich, wie zu hören ist, vor allem die Deutsche Bank, die über die Hugo Stinnes AG den Mehrheitseinfluß auf die Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG ausübt.) nmn