Die Deutsche Genossenschaftskasse ist das Spitzeninstitut der genossenschaftlichen Kreditbanken. Die Einlagenüberschüsse, die sich beiden ländlichen und gewerblichen Kreditgenossenschaften bilden, fließen über die Zentralkassen der zwei großen Genossenschaftsorganisationen bis zu ihr. Als Folge der Freigabe von Mindestreserven und von weiteren kreditpolitischen Maßnahmen war die Bankenliquidität im vergangenen Jahr günstig. Von den gesamten Einlagen bei der Genossenschaftskasse in einem Betrage von 1,3 Mrd. DM war Ende 1960 eine gute Milliarde für mehr als drei Monate festgelegt. Ihren Geldcharakter haben die Einlagen darüber nicht verloren. Verschwindet im Unterbau des genossenschaftlichen Kreditwesens die Liquidität, dann werden erfahrungsgemäß die Einlagen bei dem Spitzeninstitut zurückgerufen, und zwar ohne Rücksicht auf vereinbarte Festlegungsfristen. Zinsmäßig bedeutet das für die Institute, die so handeln, ein schlechtes Geschäft. Das wirkt als Bremse. Im übrigen aber kann das Spitzeninstitut sich den Anforderungen der Genossenschaftsbanken draußen im Lande nicht verschließen. Schließlich ist es die gesetzliche Aufgabe der Genossenschaftskasse, dem gesamten genossenschaftlichen Kreditwesen einen festen Liquiditätsrückhalt zu bieten. Das stellt an die Dispositionskunst des Spitzeninstitutes große Anforderungen, zumal die Einlagenbestände im Verlauf der Monate außerordentlich schwanken. In der Zeitspanne zwischen Dezember 1960 bis Ende August 1961 nahmen sie um eine runde Milliarde zu, um dann bis zum Jahresende wieder um 300 Mill. DM zurückzugehen. Solchen Anforderungen an die Zahlungsbereitschaft vermag die Genossenschaftskasse nur zu entsprechen, wenn sie der Pflege der Liquidität größte Beachtung entgegenbringt und in mancher Hinsicht noch strenger denkt, als es die goldene Bankregel verlangt.

Die Genossenschaftsbanken erwarten von ihrem Spitzeninstitut aber nicht nur einen starken Liquiditätsrückhalt, der auch den Anforderungen in krisenhaften Zeiten zu entsprechen vermag, sondern sie verlangen auch langfristige Darlehen, so wie sie vom mittelständischen Gewerbe und von der Landwirtschaft heute für Rationalisierungszwecke gebraucht werden. Dieser Aufgabe ist die Genossenschaftskasse gerecht geworden. Sie besitzt ein eigenes Emissionsrecht. Ihre Schuldverschreibungen in Umlauf betrugen Ende 1961 rd. 170 Mill., die aufgenommenen langfristigen Darlehen 610 Mill. Rechnet man die eigenen Mittel des Institutes mit nochmals etwa 120 Mill. hinzu, so gibt das zusammen rd. 900 Mill. Dieser Betrag hat es der Genossenschaftskasse ermöglicht, langfristige Ausleihungen in etwa gleicher Höhe herauszulegen, ohne daß dafür Einlagemittel in Anspruch genommen werden mußten. W. R.