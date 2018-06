Auffällig an diesem Seller-Teller, der in seiner Mischung jedem etwas bietet, ist eigentlich nur zweierlei: daß Boschkes Buch über die Entstehung der Welt und des Lebens, im April sofort an erster Stelle, im Mai schon wieder subliminal und hier nicht mehr verzeichnet, von neuem erscheint; und vor allem, daß ein nun wirklich noch ziemlich junger deutscher Autor, Debütant dazu und Anhänger einer Form, der im Buchhandel allgemein wenig Popularität nachgesagt wird, sich in wenigen Wochen durchgesetzt hat – und das, obwohl es ganz mit rechten Dingen zuging und obwohl seinen skurrilen, sich fortschreitend verspinnenden Geschichten alle reißerischen Qualitäten abgehen: die Rede ist von Reinhard Lettau.