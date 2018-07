Der Wettbewerb hat sich in fast allen Bereichen, so auch für Bodenbeläge verschärft. Die Kapazitäten der westdeutschen und auch der übrigen europäischen Hersteller von Linoleum, PVC-Belägen und Vinyl-Asbest-Fliesen sind auch im vergangenen Jahr erweitert worden, wobei gleichzeitig das Angebot vielseitiger wurde. Mit dem weiteren Ausbau der Festungsanlagen für Kunststoff-Bodenbeläge erstrebt die Deutsche Linoleum-Werke AG, Bietigheim, einen wachsenden Anteil an diesem Markt. Die Gesellschaft glaubt auch im laufenden Jahr ein befriedigendes Ergebnis, erzielen zu können. Ob die Aktionäre auch für das laufende Geschäftsjahr wieder 12% Dividende erwarten können? bon.