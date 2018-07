Von Ernst Kreuder

Der Wärter, ein dürrer, grauhaariger Mann mit langem Schnurrbart, ging neben mir durch den halbdunklen Gang. Vor einer Tür ohne Klinke blieb er stehen, öffnete mit dem Drücker und sagte: „Dreißig Minuten.“ Ich nickte und trat ein. Er schloß die Tür hinter mir.

„Wie geht es Ihnen heute?“ sagte ich laut zu Robert. Er saß in dem dämmerigen Zimmer angezogen auf dem Bettrand. Das Bett war gemacht, die Wasserkaraffe gefüllt. Robert zog die linke Braue hoch.

„Kann man uns hier hören?“ fragte ich leise. Er hob die Schultern und betrachtete seine Schuhe.

„Hören Sie zu, Robert“, sagte ich und setzte mich auf den einzigen Stuhl. „Sie haben großes Glück gehabt. Wenn man Sie nicht in diese Anstalt gesteckt hätte, dann hätte man Ihnen den Prozeß gemacht. Sie sind ein rückfälliger Rebell, und Sie wissen, was man in unserer Militärdiktatur mit Aufrührern anstellt. Hier können Sie natürlich nicht länger bleiben. Ich bekam gestern Ihren Kassiber und setzte mich sofort mit Ihren Freunden in Verbindung. Wenn diese dreißig Minuten Besuchszeit um sind, es sind jetzt nur noch fünfundzwanzig, müssen wir handeln. Sie haben nichts zu tun, als etwas laut zu singen, meinen Mantel anzuziehen und meine Baskenmütze aufzusetzen. Die letzte Tür auf dem Gang draußen führt in den Anstaltsgarten. Auf der Gartenmauer wird ein junger Telephonarbeiter sitzen. Achten Sie darauf, ob er seine Zigarette über die Mauer wirft, sobald er Sie erblickt. Solange er weiterraucht, setzen Sie sich auf die Bank unter der Blautanne. Wirft er die Zigarette hinter sich, dann gehen Sie zum Tor, es wird unverschlossen sein.

Zwanzig Minuten. Auf der Straße werden Sie verschiedene Fahrzeuge erblicken. Einen Lastwagen mit jungen Obstbäumen, einen blauen Lieferwagen mit weißem Schwanenbild, beide auf Ihrer Straßenseite. Gegenüber wird ein Traktor vorüberfahren, der Anhänger ist mit Kies beladen, der Traktor wird großen Lärm machen. Auf dem Trottoir wird ein alter Mann mit einem Schubkarren daherkommen. Er schiebt eine Kiste mit einem Bienenschwarm. Über seinem Hut hängt ein Imkerschleier mit Mundöffnung, er raucht eine Pfeife. Achten Sie bitte nur auf den blauen Lieferwagen mit dem weißen Schwan.

Noch fünfzehn Minuten. Ich weiß inzwischen, daß dieser Wärter heimlich trinkt. Ich habe eine Flasche Schnaps mitgebracht, angebrochen, ist unverdächtiger. Ich schenke jetzt Ihr Wasserglas und Ihre Teetasse halbvoll, tunken Sie zwei Finger hinein und verreiben Sie den Schnaps auf Ihrem Kinn, Sie dürfen nichts davon trinken. Vergessen Sie das nicht, wenn wir ihm nachher zutrinken. Lippen fest geschlossen halten. Riecht gut, der Sliwowitz, nicht wahr?