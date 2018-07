HAMBURG (Museum für Kunsf und Gewerbe):

„Bestiarium“

Bestiarium meint nicht das mittelalterlicheTierbuch, den „Physiologus“, nicht Hagenbecks Tierpark, nicht Brehms Tierleben, sondern den Zoologischen Garten eines Imaginären Museums. „Tiere in der Kunst der letzten fünf Jahrtausende.“ Ein beängstigend riesiges Thema, das zu seiner Realisierung normalerweise drei Jahre Vorarbeiten, Reisen durch alle Kontinente, wissenschaftlichen, finanziellen Aufwand erfordern würde. Das Hamburger Bestiarium ist reine Improvisation und herrlich gelungen. Eine vorgesehene Max-Bill-Ausstellung mußte aus Terminnot abgesagt werden. Professor Lise Lotte Möller, seit Januar Direktorin des Museums, ging durch die Abteilungen und Magazine ihres Hauses und fand – nur in dem viel geschmähten Mischtyp eines Kunst- und Gewerbe-Museums ist das möglich, wo unter einem Dach etruskische Kleinplastik, chinesische Tonfiguren, rotfigurige Vasen, gotische Leuchter, italienische Majolika, Brüsseler Tapisserien, Meißner Porzellan, Toulouse-Lautrec-Plakate, Picasso-Keramik versammelt sind – Tiere in jeder Menge, jeder Gattung und Gestalt. Das natürliche Tier, das dämonische, das magische, das symbolische, das christliche Tier und „das Tier, das es nicht gibt“: Sphinx, Drache, Greif, Kentaur, Sirene, Einhorn. Diese Zwitter einer beflügelten Realität, Kinder aus einer verbotenen Vereinigung zweier Sphären. Die Kunst ist das immer präsente Gedächtnis der Menschheit. Die Kunst bewahrt ihre Träume und ihre unbewältigten Komplexe. Unablässig beschäftigt in diesen letzten fünftausend Jahren das Tier die Phantasie des Menschen. Allein die Tatsache, daß außer ihm noch Leben existiert, das nicht seinesgleichen ist, macht ihm zu schaffen. Die 600 Schauobjekte demonstrieren die Unheimlichkeif der Mensch-Tier-Beziehung in allen Spielarten. Im Alten Orient sind die Tiere personifizierte Dämonen. Die Christliche Kunst versucht sie zu zähmen. Sie werden den Heiligen als Attribute überwiesen. Sankt Georg übernimmt den unzähmbaren, teuflischen Rest. Wenn er auch den Drachen erlegt, bleibt noch immer die Schlange. Es gibt die guten Tiere, die Heilssymbole, die Taube, das Lamm, den Fisch. Am gotischen Kirchenportal erscheint die Löwenmaske. Der Mensch nutzt den Schrecken, den das Tier verbreitet, Der Löwe verwehrt den Dämonen den Eintritt. Der Löwe als Nothelfer und Kirchendiener. Natürlich treibt auch schon die mittelalterliche Kunst Späße mit den Tieren, harmlose, derbe und böse Spalte. Die satirische Linie läuft von der „Drôlerie“ zur „Groteske“ der Renaissance und zur modernen Karikatur. Ein fabelhaftes Bestiarium! Eine fabelhafte Ausstellung – bis zum 26. August.

BERLIN (Galerie Gerd Rosen): „Lemcke“

Dietmar Lemcke, Jahrgang 30, Dozent an der Berliner Hochschule und Mitglied im Deutschen Künstlerbund, ist seinen realistischen Anfängen treu geblieben. Aber die Bilder waren früher hart konturiert, streng gebaut. Jetzt malt er lockerer, weicher, farbig differenzierter. Er bringt Dynamik hinein, auf Kosten der Form. Er wählt Motive, die dieses Flüchtige, Transitorische in sich haben: Wolken, verwelkte Blätter. Es ist, als ob er sich auf einem neuen Weg vorantaslet, ohne recht zu wissen, wohin das führt. Die bei Rosen ausgestellten Bilder, Aquarelle und Zeichnungen stammen aus den letzten zwei Jahren.

DÜSSELDORF (Kunsthalle): „Zehn Jahre Großer Kunstpreis“

Der Große Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen wird jedes Jahr in fünf Sparten: Malerei, Bildhauerei, Baukunst, Musik und Literatur verliehen. Macht in zehn Jahren 50 Preisträger – oder 51, weil einmal der Bildhauerpreis geteilt wurde (an Heiliger und Szekessy). Bilder, Skulpturen, Architekturphotos, Partituren, Manuskripte und Bücher sämtlicher Preisträger sind bis zum 22. Juli ausgestellt. Die Liste der Maler: Bretz (im ersten Jahr, als noch lokale Gesichtspunkte berücksichtigt wurden), Gilles, Meistermann, Nay, Max Ernst, Schmidt-Rottluff, Winter, Faßbender, Heckel, Trier. Namen, die man ohnehin kennt und die ziemlich regelmäßig bei den Preisverleihungen wiederkehren. g, s.