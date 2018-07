Die westliche Welt ist ziviler geworden. Als wir Schulbuben waren, hatten wir uns selbst und die Hand zu erheben, wenn Haydn und Horst Wessel, brüderlich vereint, aus dem Lautsprecher kamen. Die Hymnen waren lang, doch wir hatten Übung darin, die Rechte auf die Vordermann-Schulter zu legen.

Heute hört man die Marseillaise, God save the Queen und Fallerslebens Text im Ohrensessel an: Schlagersänger tragen, wie es vor Jahresfrist geschah, die nationalen Hymnen bei den Boxweltmeisterschaften vor: Der Neger gegen den Schweden, Eddie Fisher singt, im Musikbox-Stil, Amerikas heiliges Lied, die Zuschauer rauchen und plaudern. Herkulische Fußballspieler hören, gelangweilt und peinlich berührt, das Lied ihres Heimatlandes an; der Herzog von Edinburgh läßt sich die Mannschaften vorstellen, aber der Kapitän nimmt bei der Präsentation seiner Mannen das Kaugummi nicht aus dem Mund.

Keine Rede von Pathos, Nationalstolz und gewaltigem Einsatz; man schätzt die Rituale nicht mehr hoch. Die Mienen der Sportler zeigen: „Was soll’s? Wann geht’s los?“, und der Betrachter, von so viel Gleichmut gerührt, schließt sich den Athleten freudig an. „Panem et circenses“ heißt die Devise; das Zeremoniell wird zur Farce; Wort und Bild widersprechen einander: Während die Clairons, Fanfaren und Tschinellen schmettern, spuckt der Linksaußen, in Großaufnahme gezeigt, seinen Zitronenschnitz aus. (Nur die Reiter lauschen – gentleman-like, mit erhobener Gerte, die Mütze am Schenkel oder am Herz – dem spanischsteifen Ritual aus vergangener Zeit.)

Nationale Eifersüchteleien freilich gibt es, ungeachtet in legerer Verachtung, noch immer: Nicht ohne Grund bat jüngst, zu nächtlicher Stunde, der deutsche „Tour de France“-Kommentator um Nachsicht: Allzu häufig, daran sei nicht zu zweifeln, hätte das französische Kamera-Team die eigenen Leute, allzu wenig die Deutschen, Junkermann, Wolfshohl und Altig, photographiert. Nun, dieser „Tour de France“-Bericht ist Goldes wert: Hier Kathedralen, dort radelnde Beine, ein wenig Gotik und ein wenig Schweiß, das romantische Städtchen und die Neutralisation, Markensport und Kunstgeschichte, ein Engel vom Portal zu Amiens, kontrastiert mit dem Radlergesicht... wer sähe dergleichen nicht gern? Wer, Freunde der Komik und Speichen-Kumpane, nähme nicht freudig zur Kenntnis, daß am Startplatz der sechsten Etappe, in St. Malo, Chateaubriand geboren worden ist, „der große romantische Dichter“? „Romantich“ sagte, saarländisch lispelnd, der Sprecher: ein Kenner des bretonischen Poeten, offenbar.

Ja, die Welt ist ziviler geworden; man siegt nicht für das Vaterland, man kämpft im eigenen Namen. Die Weihe der Orchestra ist dahin, das Zeitalter der Gladiatoren kennt den Rütli-Schwur nicht; im Zirkus schaut das Volk dem hochtrainierten Spezialisten zu: Harold Johnson steht, schwarz und feierlich, auf dem Bademantel des Negers.

Man sieht, ein Moralist hat heute viel Gelegenheit, am Abend seine Notizen zu machen: Gelegenheit auch, sich selbst im Spiegel zuzuschauen. Am Mittwoch voriger Woche unterhielten sich die Herren Guggenheimer und Kuby, Marcuse und Szczesny über das Thema „Der Moralist – ein Don Quichotte?“ Es war ein sanftes, säuselndes Gespräch, Konjunktiv-Geflüster könnte oder, um im Jargon der Sprecher zu bleiben, „würde“ man sagen.

Nachdem der Gesprächsleiter Heinz-Winfried Sabais, redelustig Max Weber zitierend, die Teilnehmer zu einer Definition des Begriffs „Moralist“ verurteilt hatte, war freilich nicht mehr viel zu retten. Man verlor sich in allgemeinen Sentenzen, und erst als Marcuse und Kuby von ihren eigenen Nöten zu sprechen begannen, von Vera Brühne und der Münchner Polizei: als Guggenheimer Ludwig Erhards Politik elegisch – geistreich zerzauste und auch Szczesny handfester sprach, als man Namen und Beispiele nannte, erst da begann es spannend zu werden.

Doch just in diesem Augenblick fand Leiter Sabais die unvergeßlichen Worte: „Das Gespräch wird mir zu abstrakt. Fragen wir doch einmal, ganz konkret, was ist überhaupt Wahrheit?“ Es war, als hätte bei einem theologischen Gespräch über Transsubstantiations-Probleme der Führer der Unterhaltung gefragt: „Meine Herren, bevor wir weitersprechen, sagen Sie mir bitte: Was ist Gott?“ – Im Ernst, man sehnt sich bei diesem Podiumsgespräch von Mal zu Mal mehr nach dem redlich rauchenden Wessel, von Paczensky und Proske zu schweigen... Momos