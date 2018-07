Die Theaterkritik pflegt drei Kategorien von Dramatikern verschieden zu behandeln. Klassiker werden kaum besprochen; Analyse und kritische Wertung gibt es nur für die Aufführung. Die dritte Kategorie: den Stücken wird ihr Rang zugewiesen. Dazwischen: sagen wir Wedekind, der bereits das Ansehen eines Klassikers genossen hat und von einer späteren Zeit wieder wie eh gewohnlicher Sterblicher traktiert wird.

Die Spitzenklasse – Sophokles, Shakespear; und Goethe – wird nicht mehr beklopft. Sie ist Gegenstand von Doktorarbeiten und Aufsätzen, Der Journalist und sein Publikum hat es mit dem Tag zu tun: mit der Aktualität. Kortners Münchner „Othello“-Inszenierung war ein Ereignis des 18. Juni 1962. Shakespeares Stücke hingegen sind Teil der Schöpfung; ein Gegebenes, dessen Schönheiten und Schönheitsfehler eine Selbstverständlichkeit sind – wenn nicht große Ruhestörer wie Shaw und Kerr mit diesen Dramen wie mit Nachwuchsprodukten umgehen.

Wäre „Othello“ eine Uraufführung des Jahres 1962 gewesen, so hätte man sicherlich manches gesagt über das aufregende Verhältnis von Sein und Schein und, noch wahrscheinlicher, über die Themen im Tagesgespräch: Werden wir richtig informiert? – oder: Wie mörderisch ist ein Indizienbeweis?... der im „Othello“ meisterhaft abgebildet und verurteilt ist.

Gewiß kann man einwenden: Was hat die Leidenschaft des Othello, der die Angeklagte, Desdemona, wütend verhört, zum Tode verurteilt und persönlich exekutiert, gemeinsam mit einem Richter, der nicht rast, nicht in die Angelegenheit unmittelbar verwickelt ist und sich innerhalb seiner Prozeßordnung hält?

Antwort: Das Entscheidende, daß alle Ermittlungen als Beweisstücke dem Vorurteil untergeordnet werden.

In einem Dialog zwischen Jago und Othello kommt zur Sprache, was (abgesehen vom Geständnis und vollgültiger als dies) ein runder Beweis wäre: Wenn der Richter (hier: Othello) mit eigenen Augen die Untat der angeklagten Desdemona sähe. Oder, mit Jagos Worten: „Wollt ihr mit offenem Blick zuschaun? Sie sehn gepaart?“ Natürlich will er das. Da aber diese „Gewißheit“ hier nicht zu haben ist – und nie, wenn die Tat völlig der Vergangenheit angehört –, gibt es nur Indizien.

Zum Beispiel die Zeugen für die Anklage. Einer erster Ordnung ist Jago. Aussage: Er und Freund Cassio, der Geliebte Desdemonas, hätten im selben Zimmer geschlafen. Cassio habe im Traum geseufzt: „Süße Desdemona“ und „verwünschtes Los, das dich dem Mohren gab“. Auch habe der unzüchtige Träumer sein ‚Bein auf Jagos gelegt und ihn abgeküßt.