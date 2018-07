Als zu Anfang dieses Jahres die Georg-August-Universität Göttingen dem Generaldirektor der Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, Otto A. Friedrich, die Würde eines Ehrendoktors der Wirtschaftswissenschaften verlieh, hieß es in der Laudatio: „Diese Ehrung gilt dem führenden Unternehmer, der sich, im Nachdenken und Handeln um den Wiederaufbau der Wirtschaft in sozialer Verpflichtung, um beispielgebende Formen in der betrieblichen Ordnung und um Vertiefung der Verantwortung der in Wirtschaft und Staat zu leitenden Aufgaben Berufenen verdient gemacht

Damit ist, in einer denkbar konzentrierten Form, das Wesentliche über das ins öffentliche Leben ausstrahlende Wirken des nun sechzigjährigen Otto A. Friedrich gesagt. Es fehlte eigentlich nur, zur Abrundung des Persönlichkeitsbildes, ein Hinweis auf die Erfolge der eigentlichen unternehmerischen Tätigkeit im „eigenen Hause“ der Phoenix AG – Erfolge, die ja doch erst, zu einem entscheidenden Teil, die Voraussetzungen für die öffentliche Geltung des Mannes geschaffen haben.

Aber die Wertung der Persönlichkeit Otto A. Friedrichs gibt geradezu ein Beispiel für das Kuriosum, daß man das glatte und sich gleichsam lautlos vollziehende Funktionieren der Unternehmensleitung als eine Selbstverständlichkeit wertet, über die kein Wort weiter zu verlieren ist, und nur von der „Nebenbeschäftigung“ spricht, die mit der Berufung in eine stattliche Zahl von Ämtern und Ehrenämtern nach außen hin sichtbar wird. Freilich auch dies nur zu einem kleineren Teil: Man sieht eben immer nur die hervorragende Funktion, aber nicht die breite tragende Basis durch „schwerer Dienste tägliche Bewahrung“ mit all ihrer Mühe und Arbeit, und mit der Inanspruchnahme der als unerschöpflich geltenden Erfahrungskapazität in immer neuen Sonderfällen.

Ein Beispiel dafür ist die Berufung Otto A. Friedrichs in den Vorsitz einer Gruppe von Sachverständigen, die, im Auftrage des Hamburger Senats, Schlußfolgerungen allgemeiner wie spezieller Art aus dem Geschehen der Flutkatastrophe des Nachwinters 1962 herausarbeiten sollten. Das ist, in einer bemerkenswerten Denkschrift, innerhalb relativ kurzer Zeit geschehen, und man kann sicher sein, daß die übrigen öffentlichen Aufgaben Otto A. Friedrichs darüber nicht zu kurz gekommen sind: Also etwa seine Funktionen im Präsidium des BDI (des Bundesverbandes der Deutschen Industrie) und im Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, im Vorstandsrat des Deutschen Museums zu München, im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und in der Leitung der Handelskammer Hamburg, der er als Vizepräses angehört. Viel’ Ehr – viel’ Arbeit: noch kann der Sechzigjährige nicht an ein geruhsameres Dasein denken; er muß vielmehr damit rechnen, daß ihn noch weitere Aufgaben der höchsten Verantwortlichkeitsstufe von seinen Unternehmer-Kollegen übertragen werden; E.T.