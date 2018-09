Inhalt Seite 1 — Sir Harrys „Bombe“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Juli

Vor zwei Jahren versicherte Postminister Bevins dem Unterhaus: „Sir Harry Pilkington besitzt alle Eigenschaften, um diese wichtige Aufgabe im öffentlichen Interesse zu erfüllen.“ Die „wichtige Aufgabe“ war der Vorsitz im Untersuchungsausschuß über die künftige Gestaltung von Funk und Fernsehen. Es gab schüchterne Fragen, ob Sir Harry, ein Großindustrieller von Weltformat, nicht doch zugunsten der kommerziellen Werbung eingestellt und daher gegen die BBC voreingenommen sei; doch der Minister beruhigte das Unterhaus. Aber selbst in nächtlichen Alpträumen hatte er sich wohl nicht vorgestellt, daß Sir Harrys Komitee nach zweijähriger Arbeit, nach dem Studium von 636 langen Denkschriften schließlich einen Bericht zu Papier bringen würde, dessen 342 Seiten ganz anders ausfielen, als man befürchtet hatte, aber auch viel schlimmer.

Wie solche englischen Untersuchungsausschüsse eben zusammengesetzt sind, gehörten auch dem Pilkington-Komitee Vertreter verschiedenster Geistesrichtungen und Bevölkerungsschichten an: da saß neben dem Generalsekretär der Landarbeitergewerkschaft ein berühmter Fußballer, neben einer Journalistin ein Schuldirektor, neben einem Universitätsprofessor eine Kabarettistin. Sir Harry Pilkington war der einzige, der große Erfahrung in der Führung öffentlicher Untersuchungsausschüsse hatte, ein Mann, der sicherlich des vollen Vertrauens seinerkonservativen Regierung würdig war. Der Bericht aber, der seinen Namen trägt, wurde in der Presse als Bombe bezeichnet. Der mächtige Zeitungs- und Fernsehmagnat Roy Thompson sprach nach der Veröffentlichung das schlimmste Schimpfwort aus, das er in seinem Vokabular hatte: Sir Harry Pilkingtons Bericht, sagte er, sei sozialistisch. Der sozialistische Abgeordnete Richard Crossman verfehlte denn auch nicht, daran zu erinnern, daß derselbe Roy Thompson die Zulassung der von ihm kontrollierten Scottish Television mit dem berühmt gewordenen Wort quittierte: „Dies ist eine Lizenz, Geld zu prägen!“

Da in der Bundesrepublik das Werbefernsehen in die Programme der Rundfunkanstalten eingebaut ist, mag dem deutschen Beobachter nicht leichtfallen, sich den krassen politischen Gegensatz vorzustellen, der in dem Pilkington-Bericht verborgen ist. Noch vor wenigen Wochen war es im Unterhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, weil Lord Reith, der ehemalige Generaldirektor der BBC, die Geschichte der Entstehung des Fernsehgesetzes von 1954 zur Diskussion stellte. Er stützte sich auf das Buch „Pressure Group“ des amerikanischen Professors Hugh Wilson, das die Machinationen analysierte, welche die Londoner Regierung aus Gründen der Konkurrenz schließlich dazu bewog, neben dem BBC-Fernsehen ein zweites, ausschließlich aus Werbeeinkünften finanziertes TV zu billigen.

Es kann kaum bestritten werden, daß das kommerzielle Fernsehen Programme anbietet, die das Massenpublikum den BBC-Sendungen zumeist vorzieht. Der Pilkington-Bericht freilich erklärt, die Worte „dem Publikum zu geben, was es will“, klängen zwar sehr demokratisch, sie seien aber irreführend, „gönnerhaft und arrogant, denn sie beinhalten, daß man genau weiß, was das Publikum ist, und es doch einfach mit der Masse gleichsetzt; und daß man weiß, was das Publikum will, aber seine Wahl doch auf das erfahrungsgemäß Durchschnittliche beschränkt. In diesem Sinn verwerfen wir dies vollkommen.“

In diesem Bericht steht auch, daß das kommerzielle Fernsehen an einer organischen Krankheit leidet: „Das unabhängige Fernsehen soll zwei Zwecken dienen, erstens soll es einen Fernsehdienst gestalten, der dieses Medium in der klaren Erkenntnis benutzt, wie sehr es Werte und sittliche Einstellungen beeinflussen kann, der das Recht des Publikums achtet, eine Auswahl aus dem größtmöglichen Angebot von sinnvoll behandelten Themen zu treffen... Zweitens soll das unabhängige Fernsehen auch kommerzielle Inserenten anziehen. Diese beiden Ziele des unabhängigen Fernsehens decken sich nicht.“

Im Gegensatz zur BBC, welcher der Bericht „soziales Verantwortungsbewußtsein und Professionalismus“ zuschreibt, heißt es über die Programme des unabhängigen Fernsehens, sie übertrieben die Gewalttätigkeit und Sexualität und strotzten vor Trivialität. Daraus wird gefolgert: Der BBC müsse sofort die Möglichkeit gegeben werden, ein drittes Fernsehprogramm auszustrahlen, dem unabhängigen Fernsehprogramm indessen solle erst ein viertes Programm gestattet werden, sobald es gründlich kuriert worden sei. Die Kur, die Sir Harry Pilkington und sein Komitee vorschlagen, ist drastisch genug: Die Behörde, die auf Grund des Gesetzes die kommerziellen Fernsehgesellschaften zu kontrollieren hat – die Independent Television Authority – soll die gesamte Programmplanung und den Verkauf der Werbezeit selbst übernehmen; die Fernsehgesellschaften dagegen sollen sich in Zukunft allein auf die Herstellung von Programmen beschränken, welche die Independent Television Authority von ihnen erwerben wird.