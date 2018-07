Als die Eisen- und Hüttenwerke AG, Köln, die Montan-Holding der Otto-Wolff-Gruppe, der vorjährigen Hauptversammlung die Aufstockung ihres Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 1:1,2 vorschlug, erfuhren damit gleichzeitig die Dividendenaussichten für die nächsten Jahre einen gehörigen Dämpfer. Schon weil die Verzinsung des alten Kapitals für die Kölner Holding immer recht heikel war, gehörte nicht einmal eine besonders düstere Phantasie dazu, um sich vorzustellen, um wieviel größer das Dividendenproblem jetzt geworden ist, wenn es gilt, das Kapital von 88 Mill. DM statt bisher 39,6 Mill. DM zu verzinsen. Die für 1961 vorgeschlagene Dividendenerhöhung von 7 auf 8 % besagt auch noch keineswegs, daß die seinerzeit aufgekommenen Bedenken unbegründet waren; denn es läßt sich heute bereits feststellen, daß die 8prozentige Dividende mindestens im laufenden Jahr nicht zu halten sein wird.

1961 hat Eisenhütten von den Beteiligungsgesellschaften – Neunkircher Eisenwerke AG, Neunkirchen/Saar, Stahl- und Walzwerke Rasselstein AG, Neuwied, und Gebr. Stumm GmbH, Neunkirchen – 8,27. (4,51). Mill. DM kassiert. Ausgeschüttet werden davon 7,04 Mill. DM. Der Ertragsanteil, der auf die Beteiligung an der Stumm GmbH – 4,27 % von 96 Mill. DM – entfällt, wird wie alljährlich von den bei der Holding anfallenden Verwaltungskosten aufgezehrt. Im nächsten Jahre werden die Einnahmen aber wesentlich geringer sein. 1961 hat die Kölner Holding von ihrer Saartochter Neunkirchen eine Dividende für 18 Monate erhalten, das waren 5,06 Mill. DM bei einem Satz von 7,5 % 1962 werden es nur 5 % für 12 Monate sein. Rasselstein hatte zum Ertrag der Holding 2,94 Mill. DM beigesteuert, das entsprach einer 7prozentigen Verzinsung auf den alten Anteil von 42 Mill. DM. Aber auch dieser Betrag wird sich nicht wiederholen, die Gründe hierfür liegen hauptsächlich an der Umschichtung im Konzern-Portefeuille von Eisenhütten.

Die Kölner Gesellschaft hat ihren Anteil in der Rasselstein AG zugunsten ihres Partners, der August Thyssen-Hütte, von 75 auf 50 % ermäßigt. Das war zwar schon lange vorgesehen, zugleich aber sollte auch das Kapital bei Rasselsteh von jetzt 56 auf 70 Mill. DM erhöht werden. Dann wären aus dem Portefeuille der Eisenhütten AG noch 7 Mill. DM Rasselstein-Aktien an die ATH abzugeben gewesen, um das vereinbarte Beteiligungsverhältnis von 50:50 herzustellen. Diese Abmachungen sind insoweit jetzt revidiert worden, als man auf eine Kapitalerhöhung in Neuwied verzichtet und dafür das Rasselstein-Paket der Otto-Wolff-Gruppe nicht nur um 7, sondern um 14 Mill. DM nominell erleichtert hat. Beide Partner sind nunmehr mit jeweils 28 Mill. DM an dem Kapital der Stahl- und Walzwerke Rasselstein beteiligt. Für Eisenhütten resultiert daraus zugleich eine nicht unerhebliche Verringerung der Einnahmen, die erst dann kompensiert werden könnte, wenn sich die Markt- und Ertragslage des Neuwieder Flachstahlerzeugers nachhaltig bessern würde. Danach sieht es zunächst noch keineswegs aus. Der Verzicht auf die – lange geplante – Aufstockung des Kapitals bei Rasselstein sagt deutlich genug, wie die Chancen des Unternehmens zu beurteilen sind. Die Eisenhütten-Aktionäre werden davon auszugehen haben, daß von den beiden Hauptbeteiligungen der Gruppe, sowohl von Neunkirchen als auch von Rasselstein, in nächster Zukunft nur sehr magere Zuschüsse an die Konzernkasse fließen können.

Der einzige Silberstreifen am Horizont ist in der Tat nur der Neuzugang auf dem Kölner Beteiligungskonto. Mit einem Teil des Barerlöses aus dem Verkauf der Rasselstein-Aktien, die zu dem 1958 vereinbarten Optionskurs von 146,3 % an die ATH gegangen sind, hat Eisenhütten von ihrem Großaktionär, der Firma Otto Wolff, eine Sperrminorität an der Stahlwerke Bochum AG erworben. nmn