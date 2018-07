Die Aktionäre der Deutsche Werft AG., Hamburg, können mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 1961 durchaus zufrieden sein, obwohl die Erträge auch bei diesem zur Spitzengruppe des Weltschiffbaues gehörenden Unternehmen nicht mehr so reichlich wie bisher zugeflossen sind. Man mußte deshalb auf die Dotierung der Rücklagen, die im Vorjahre immerhin noch mit 2,9 Mill. DM bedacht werden konnten, verzichten. Die Dividende ist mit 16 % aber unverändert geblieben. In einer Zeit, da der gesamte Schiffbau klagt und andere Unternehmen ihre Dividenden herabsetzen oder überhaupt nichts ausschütten, gewinnt der Entschluß der Verwaltung dieser Hamburger Großwerft symbolische Bedeutung. Er ist Ausdruck einer Zuversicht in die Stärke des Unternehmens, das sich seiner Leistungsfähigkeit auch unter den gegenwärtig schwierigen Verhältnissen bewußt ist. Daran ändert auch nichts, daß die Neubauablieferungen im Jahre 1961 „nur“ etwa 176 000 nach vorher 282 000 Tonnen erreicht haben. Der Ausstoßrückgang ist zu einem großen Teil statistisch bedingt, da einige nahezu vor der Fertigstellung stehende Neubauten erst zu Beginn des neuen Jahres abgeliefert worden sind. Bereits jetzt läßt sich übersehen, daß 1962 der Tonnageausstoß erheblich über dem des Berichtsjahres liegen wird, da bereits bis einschließlich Mai 140 000 Tonnen abgeliefert worden sind. Viel wichtiger aber ist, daß das Unternehmen in das neue Jahr mit einem um etwa 60 000 auf 660 000 Tonnen erhöhten Auftragsbestand hineingegangen ist, an denen das Ausland mit 96 % beteiligt ist. Die volle Beschäftigung ist damit bis Mitte 1964 gesichert.

Ausdrücklich warnte Dr. Scholz, von der speziellen Lage seiner Werft auf die allgemeine Situation des deutschen Schiffbaues schließen zu wollen, dessen Wettbewerbsfähigkeit durch die Aufwertung der D-Mark einerseits und durch die Subventionspolitik einiger EWG-Länder andererseits zwiefach eingeschränkt worden ist. Das eigene Unternehmen sei in einer besseren Situation, weil es in seinem Polster noch Aufträge hat, die 1957/58 kontrahiert worden sind. Hinzukommt, daß die Verwaltung sich einer sehr geschickten Geschäftspolitik befleißigt und die Stornierung mancher Aufträge dadurch verhindert hat, daß sie alte Verträge durch Kompromißlösungen der verschlechterten Situation in der Schiffahrt angepaßt hat. Infolge der verringerten Ablieferungen und der teilweise geringeren Preiserlöse hat sich der Gesamtumsatz 1961 um etwa 21 % auf 246,8 Mill. DM verringert. Der Umsatz im Neubaugeschäft allein ist um 14,2 % zurückgegangen. Andererseits hat sich der Umsatz im Reparaturgeschäft und aus Sonderfertigungen – beide zusammen machen bereits etwa 30 % des Gesamtumsatzes aus – um 12,6 % erhöht. Auch diese Werft ist bemüht, das hochwertige Reparatur- und Umbaugeschäft sowie die Sonderfabrikation zu steigern, um sich mehr und mehr gegen die Risiken aus dem Neubaugeschäft abzusichern. lt.