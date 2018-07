Inhalt Seite 1 — Wall Street traut dem Frieden nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von R. H. Schlesinger

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie abhängig alle wichtigen Aktienmärkte der Welt von der New Yorker Börse geworden sind. Bislang erwiesen sich Hoffnungen auf eine selbständige „Linie“ der europäischen Börsen als falsch und verfrüht. Sie folgten bis in die letzten Tage hinein – oftmals allerdings mit zeitlichen Verzögerungen – der Kursbewegungen in Wall Street. Die Gründe liegen auf der Hand. Die Kapitalmärkte sind eng verflechtet, in nahezu sämtlichen großen Wertpapierdepots nehmen die amerikanischen Aktien einen großen Raum ein. Deshalb sind auch sämtliche namhaften Wertpapiervermögen von der Baisse in den USA betroffen worden. Vielfach mußten zur Kreditsicherung Aktien überstürzt verkauft werden. So läßt sich das plötzliche, aus den USA stammende Angebot an guten deutschen, holländischen und französischen Papieren erklären. Es traf – besonders in der Bundesrepublik – auf ohnehin empfindlich gewordene Märkte. Selbstverständlich ist die Wall Street-Schwäche nicht die einzige Ursache für die Baisse-Bewegung der deutschen Aktienkurse gewesen. Aber sie hat den Kurssturz bei uns wesentlich verschärft. Das ist auch der Grund dafür, warum sich die Wertpapierexperten gegenwärtig intensiv mit jenen Faktoren beschäftigen, die für den „Zusammenbruch“ der Kurse in den USA verantwortlich zu machen sind. Sie muß man kennen, wenn man die künftige USA-Kursentwicklung zutreffend beurteilen will. Der folgende Beitrag unseres New Yorker Korrespondenten versucht die Ursachen des großen Unbehagen zu erklären, das trotz der inzwischen eingetretenen bemerkenswerten Kurserholung in Wall Street immer noch besteht

Wenn eine Reihe von Kursstürzen in Wall Street den Wert der Aktien des New Yorker Marktes innerhalb weniger Monate um mehr als 150 Milliarden Dollar vermindert hat, dann kann man die Ereignisse nicht einfach bagatellisieren und, wie es einige Mitglieder der Kennedy-Regierung versuchen, sich darauf beschränken, beruhigende Erklärungen abzugeben: Gewiß war es das ungesunde Verhältnis zwischen den Kursen und den Jahresgewinnen pro Aktie, das, wie bereits in der ZEIT vom 25. Mai ausgeführt wurde, zu den Hauptfaktoren gehört hatte, das den Kursrückgang in seinem ersten, eher milden und gemäßigten Tempo ausgelöst hatte. Selbst der am 13. Dezember erreichte Höchststand des Dow-Jones Index für die Industriewerte spiegelte dieses anormale Verhältnis nur sehr undeutlich wider, da dieser Index ja nur die sogenannten „Blue Chips“, d. h. die erstklassigen Industrieaktien berücksichtigt. Tatsächlich erreichten zur Zeit des Höchststandes gegen Ende letzten Jahres die Kursnotierungen bei einer großen Anzahl beliebter „Glamour Stocks“ der elektronischen-, Weltraum-, Verkaufsautomaten- und photographischen Industrie ein Niveau, das einem sechzig-, siebzig-, ja in manchen Fällen sogar neunzigfachem Betrag der Jahresgewinne pro Aktie entsprach. Bei einem solchen Kursstand waren die Renditen mancher so überaus populärer Aktien auf ein lächerliches Niveau gesunken. Viele Anleger, und ganz besonders die zahlreichen unerfahrenen kleinen und mittleren Investoren, die im Laufe des Kursaufschwunges während des letzten Jahres eine leichte Beute der auf Kundenfang bedachten, Wertpapierhändler der zahlreichen Börsenmaklerfirmen geworden waren, hatten sich von der Fata Morgana des künftigen, oft sensationell übertriebenen „Wachstums“ dieser Gesellschaften anlocken lassen.

Dieses Mißverhältnis zwischen den Kursen und den Jahresgewinn und der hierdurch verursachte Rückgang der Rendite auf einen lächerlich geringen Betrag spielte gewiß im ersten Stadium der Baissebewegung eine bedeutsame Rolle. Aber es zeugt von einem Mangel des Verständnisses der Entwicklung der letzten Monate am New Yorker Aktienmarkt, wenn man diesen Faktor als einen der Gründe für den scharfen Kurssturz. während der letzten beiden Monate hinstellt. Bei den meisten erstklassigen Aktienwerten ist die Rendite inzwischen längst auf ein normales Niveau zurückgekehrt, ja in vielen Fällen ist sie sogar wieder höchst attraktiv im Verhältnis zum Ertrag der entsprechenden erstklassigen festverzinslichen Obligationen.

Vertreter der Kennedy-Regierung suchen die Schuld am scharfen Kurssturz dem Zerplatzen der Inflations-Seifenblase zuzuschieben. Sicher ist richtig, daß der Inflationsfaktor während der vergangenen Jahre Aktienkäufe begünstigt hätte, weil viele Anleger im Besitz von Aktien einen Schutz vor den Folgen der Inflation erblickt hatten. Mit wachsender Stabilität, selbst ohne gänzliche Beseitigung der Inflationstendenzen, hat sicher der „Mythus“ des Schutzcharakters der Aktien in den Augen, zahlreicher Anleger an Zugkraft verloren

Den wirklichen Ausschlag für den scharfen Kurssturz. im Laufe der beiden letzten Monate gab, wie man es von der Regierungsseite auch drehen und wenden mag, der weitgehende Vertrauensschwund in den breiten amerikanischen Anlegerkreisen. Das scharfe Vorgehen der Administration gegen die Stahlindustrie im April war der Anlaß hierzu. Denn das Anlegerpublikum wurde sehr stark durch die Berechnungen der Stahlindustrie beeindruckt, wonach die fortgesetzte Einschränkung der Gewinnspannen den Unternehmungen in der Zukunft weitgehend die Finanzierung von Kapitalinvestierungen erschweren müsse. Aber die künftige Konjunkturentwicklung hängt sehr stark vom Umfang der Kapitalinvestierungen der-Wirtschaftsunternehmungen ab. Die pessimistische Beurteilung der künftigen. Konjunkturentwicklung wurde in Anlegerkreisen in letzter Zeit durch die beträchtliche Verlangsamung des Tempos des Aufschwungs genährt. Einige in die Zukunft weisende Indices, deren Bedeutung man in Wall Street-Kreisen sehr wohl richtig einzuschätzen weiß, lassen eine längere Fortdauer der Aufwärtsentwicklung der Konjunktur als äußerst problematisch erscheinen. Der langjährige und erfahrene Leiter des Bureau of Labor Statistics im Arbeitsdepartement, Ewan Clague, kam entgegen den Beschönigungsversuchen der leitenden Stellen der Regierung kürzlich selbst mit der Voraussage einer Rezession im nächsten Jahre heraus, wenn er auch nachträglich gezwungen wurde, diese Prognose wieder zurückzuziehen. In Anlegerkreisen eskomptiert man aber gegenwärtig um so mehr das Eintreten einer Rezession, als es die Regierung bisher unterlassen hat, drastische Maßnahmen zur Verhütung eines Wirtschaftsrückganges zu ergreifen.

Bislang hoffte man in Anlegerkreisen vergeblich auf Maßnahmen, die zunächst einmal einen heilsamen psychologischen Effekt auslösen würden. Neben anderen Wirtschaftsexperten hatte kürzlich einer der besten amerikanischen Wirtschaftskenner, Elliott Bell, der Herausgeber der angesehenen „Business Week“, unverzügliche Steuersenkungen und nicht ein furchtsames Steuerprogramm für das nächste Jahr, wie es der Regierung vorschwebt, in Vorschlag gebracht. Ein Aufschub der Steuersenkungen auf das Jahr 1963, auf dem Kennedy und Dillon bestehen, so meinte Bell, sei sinnlos und gefährlich; sinnlos, weil keine Anzeichen bestehen, daß unverzügliche Steuersenkungen inflatorischen Druck hervorrufen würden, und gefährlich, weil die ernste Gefahr bestehe, daß eine auf nächstes Jahr vertagte Steuersenkung zu spät kommen würde, um die drohende Rezession zu verhindern.