Inhalt Seite 1 — Warum die Zwölftontechnik erfunden wurde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Ich kann’s nicht leugnen: die Forderung, „Namen zu nennen“, verdrießt mich. Die Auseinandersetzung wird dadurch unvermeidlich von der sachlichen Erörterung des Wesentlichen auf die unwesentliche Betonung einzelner Komponisten abgelenkt. Das ergibt eine musique concrète‚ die, wie alle solche, leicht in unfruchtbare Mißtöne mündet. Zudem – was die Zitate betrifft –: erscheint etwa bei der Verschweigung der Namen die Glaubwürdigkeit zweifelhaft? Hält man die Aussprüche da für ad hoc erfunden? Auf der Basis solchen Mißtrauens wäre freilich die ganze Diskussion überflüssig. Sind Meinungspartner nicht jedem Verdacht der Unredlichkeit enthoben, erübrigt sich jedes Wort.

Doch zunächst noch einmal die Sache mit dem „nicht mögen“ und meiner Komponisteneigenschaft. Es geht hier nicht um Geschmacksstandpunkte, sondern um Gründe und Gegengründe. Darum nehme ich Anstoß am „nicht mögen“. In seiner Besprechung des Buches „Harmonie und Chaos“ von Hans Schnoor hat Josef Müller-Marein vermuten lassen, die Gegner der Zwölftonmusik rekrutierten sich aus alten Nazis und unzufriedenen, weil zu wenig gewürdigten Musikproduzenten. Lag es da nicht nahe, die Brücke der Argumente von dort nach hier zu schlagen?

Um wieder auf die Namen zu kommen, so bekenne ich freimütig, daß ich triftige Gründe sehe, der viel gerühmten Meinungsfreiheit nicht über den Weg zu trauen. Es gibt auch heute wie je Tabus, deren Verletzung den Schuldigen zwar nicht auf das Schaffott bringt, aber ihn nicht weniger wirksamen Sanktionen aussetzt oder auch „nur“ ihn allgemein suspekt macht. Darum werde ich den Lobsänger der „Unabhängigkeit vom Einfall“ fein weise verschweigen. Von den Komponisten, die aus Angst vor der Kritik gegen ihre Überzeugung zwölftönen, deutete ich schon an, daß es noch junge Leute sind, die erst zu Namen kommen wollen (drum eben!). Von den Umgesattelten, die mich nicht von der Vorteilhaftigkeit ihres Methodentauschs überzeugten, seien meinetwegen Fortner und Krenek genannt. Bleibt die direkte Frage, die Gretchenfrage nach meiner Religion in punctis Schönberg, Webern und Strawinskij (gleich drei Tabus auf einmal!).

Da ich (wie unzählige Theoretiker, ausübende und schaffende Musiker) bestreite, daß die Zwölftontechnik einer unausweichlichen, objektiven Entwicklungsnotwendigkeit entsprungen sei, müssen ihre intellektuellen Urheber zwingende subjektive Motive gehabt haben. Das heißt: sie müssen davon durchdrungen gewesen sein, daß es ihnen nicht gegeben sei, in den überlieferten musikalischen Sprachformen das zu verwirklichen, was ihnen vorschwebte. Sie erfanden also ein neues Komponierverfahren.

Laien glauben oft, es handle sich bei der Zwölftonmusik um die Entdeckung neuen Materials. Aber davon kann keine Rede sein. Das Tonmaterial der Zwölftontechnik ist mit dem Überlieferten identisch: Es besteht aus den zwölf Tönen der temperierten chromatischen Skala. Die neue Art, mit diesem Material zu verfahren, hat jedoch die in ihm liegenden, mit ihm durch die Jahrhunderte entwickelten Möglichkeiten nicht bereichert, sondern verringert. Sie setzte an die Stelle einer Fülle organischen Lebens eine Handvoll organisatorischer Praktiken. Es ist nämlich ein Denkfehler, die „Gleichberechtigung der zwölf einzelnen Töne“ für eine Gewähr größerer Freiheit und lebendigerer Beweglichkeit zu halten, als sie das überlieferte Ordnungssystem mit seiner Möglichkeit, das ganze Tonmaterial jeweils auf ein anderes Zentrum zu beziehen, darbot. In der überlieferten Ordnung war der einzelne Ton, gerade infolge der tonartlichen Bindungen und Verbindungen, dreifacher Deutung und dreifacher Funktion fähig (Beispiel: his, c, des). Die „Gleichberechtigung“ hat ihn dieser funktionellen Mehrdeutigkeit beraubt, da sie die sinnvolle Siebenordnung der diatonischen Skala und damit die Aspekte der Tonartenbeziehungen und der „enharmonischen Verwechslung“ aufhob. Dadurch hat die gesamte harmonische Dimension ihr Eigenleben eingebüßt. Es kann hier leider nicht noch weiter ausgeführt werden, welche ungeheuren Verluste an Lebens- und Ausdrucksarten der Musik an dieser Entmachtung der Harmonik sowie der Beseitigung der Konsonanz-Dissonanz-Spannung hängen. Diesen Verlusten stehen keinerlei entsprechende Gewinne etwa in der melodischen oder rhythmischen Sphäre gegenüber. (Von den kontrapunktischen Künsten sprach ich schon vor zwei Wochen.) Alles – und Mehr als das – was hier die Zwölftonmusik ‚kann“, konnte die Musik schon immer. Das Sprachvermögen wurde durch die vermeintliche Freiheit in Wahrheit reduziert.

Nun gebe ich zu: diese Reduzierung kann künstlerische Absicht sein, entsprungen aus jener Auscrucksscheu, die manchem intelligenzbegabten Zeitgenossen eigen ist. Sie war das hervorragende Charaktermerkmal Anton Weberns, und Stravinskij ließ sich von ihr zu seinem radikalen Lehrsatz verleiten. Schönberg selbst jedoch kam zu seiner Methode eher, weil er für übermächtigen Expressionsdrang weniger ein Ventil (wie in Tristan-Idiom der „Verklärten Nacht“) als – wenn es erlaubt ist, sozusagen – ein „Korsett“ benötigte. Jedenfalls vermute ich dies als seinen unbewußten Antrieb, während der bewußte ja weitgehend ideologischer Art war (Einfluß der Swedenborgschen Theosophie). – Bei Webern war es eine mimosische Geistigkeit subjektivsten (also doch wohl überaltert-romantischen) Gepräges, die ihn zu einer Technik hinzwang, von der er sich letzte Entsinnlichungsgrade versprechen curfte. – Endlich: wenn man und wenn Stravinskij so will, kann man auch in seiner Entscheidung im achten Lebensjahrzehnt die sehr spät gezogene Konsequenz einer Entwicklung zu immer kargerer Ausdruckshaltung sehen.