Prof. Dr.-Ing. E. h. Heinrich Nordhoff

Konjunktur: Man wird sich daran gewöhnen müssen, den Erfolg nicht nur am Zuwachs zu messen, aus dem man einen wahren Fetisch gemacht hatte – das Halten, Sichern, Ausbauen und Konsolidieren des erreichten sehr hohen Leistungs- und Wohlstandsniveaus ist eine zumindest gleichwertige, aller Wahrscheinlichkeit nach aber weit schwierigere Aufgabe.

Export: Wir sind uns ganz darüber im klaren, daß in der Tatsache, daß mehr als die Hälfte unserer Produktion außerhalb der deutschen Grenzen verkauft wird, ein besonderes Risiko liegt; aber wir haben es nie bereut, daß wir den Export so gefördert haben. Wir wissen, daß etwas auch nur Ähnliches heute absolut unmöglich wäre.

Preis: Wenn das Volkswagenwerk über ein Jahrzehnt lang die ständig steigenden Kosten dem Käufer seiner Wagen hat fernhalten können, so bedeutete das niemals, daß das ad infinitum weitergehen würde, undich habe heute vor einem Jahr bei der gleichen Gelegenheit in aller Deutlichkeit gesagt, daß weiter steigende Kosten unweigerlich zu höheren Preisen führen müßten. Die Kosten sind weiter gestiegen, und sie steigen unverändert weiter. Auf diese Weise werden wir in absehbarer Zeit wieder vor der Zwangslage stehen, die Kluft zwischen Kosten und Preis vom Preis her zu schliefen.

Börsenkurs: Den, der seine VW-Akfien als Daueranlage ansieht, wie das auf die überwiegende Zahl von Ihnen, meine Herren Aktionäre, zutrifft, können die Tagesschwankungen gleichgültig lassen, denn der Wert des Unternehmens, an dem Sie durch die Aktien beteiligt sind, ist wesentlich besser geworden, und er steigt weiter, auch wenn das im Börsenkurs nicht zum Ausdruck kommt.

Produktion: Das Volkswagenwerk kennt in Wahrheit nur ein Problem: mehr Volkswagen für alle Märkte der Welt. Gegenüber dem Vorjahr ist in den ersten fünf Monaten ein Produktionsanstieg von 420 000 auf 477 000 Volkswagen zu verzeichnen, das sind 57 000 Volkswagen mehr als im Vorjahr. Der Umsatz ist in der gleichen Zeit von 1,89 Milliarden auf 2,30 Milliarden DM gestiegen, also um 22 %; dabei war der Mai mit 510 Millionen DM der stärkste Monat von allen, und damit ist zugleich die Frage beantwortet, ob die Preiserhöhung den Absatz beeinträchtigt hat – davon kann gar keine Rede sein. Die Aussichten für die zweite Hälfte dieses Jahres sind gut, so daß mit einem guten Jahr 1962 gerechnet werden kann.

Konkurrenz: Es wäre allerdings ein verhängnisvoller Irrtum, dem wir bestimmt nicht unterliegen, die Konkurrenz von General Motors und der Ford Motor Company zu unterschätzen. Hinter beiden Unternehmen steht eine Finanzkraft, der kein deutsches Unternehmen etwas auch nur annähernd Gleichwertiges entgegenzusetzen hat, und der Wille des Eindringens in den deutschen Markt um jeden Preis scheint vorhanden zu sein.