Wer mich heute sieht, der glaubt nie und nimmer, daß ich einmal dünn und lang war wie eine Bohnenstange. Meine Mutter vermutete ganz verschreckt, daß meine inneren Organe wohl nicht ganz mitgewachsen sein könnten, und darum zog sie mit mir von einem Arzt zum anderen, die ihrer Ansicht nach aber allesamt nichts taugten, weil sie erklärten, mir wie auch meinen inneren Organen fehle gar nichts, und darum sei weder mir noch ihr zu helfen.

Seitdem ist viel Zeit vergangen, und heute ist es so, daß meine Frau mir zwar häufig versichert, sie werde mit mir durch dick und dünn gehen, zugleich aber durchblicken läßt, es wäre ihr sympathischer, wenn ich auf diesem Wege etwas dünner würde. Schon aus Schönheitsgründen, dann aber auch wegen der gefürchteten Managerkrankheit, die meine Frau ihres beliebten Allein-Unterhalters berauben könnte.

Wenn man mich bei meiner Schönheit und bei meiner Gesundheit packt, hat man leichtes Spiel. Darum habe ich mich mit Haut und Haaren der körperlichen Ertüchtigung verschrieben.

Manch einer mag den Nymphenburger Park aus dem Film „Letztes Jahr in Marienbad“ oder gar aus der Kunstgeschichte kennen – ich kenne ihn eigentlich nur von meinem Langstrecken-Training, das ich längs seiner Umfassungsmauern betreibe, was mich bei einsamkeitssüchtigen Liebespaaren nicht gerade sehr beliebt macht: An anderen Tagen suche ich ein Freiluft-Warmwasserschwimmbad auf, das fast ganzjährig geöffnet ist. Wenn sich da beim Schwimmen Schneeflocken auf den Schultern niederlassen, scheint es einem so, als ob man vielleicht nicht zu einem harten, aber doch wenigstens zu einem abgehärteten Geschlecht gehörte; und so ein nachfolgender Schnupfen bringt ja auch vieles heraus, was den Körper sonst nur gestört hätte.

Daneben betreibe ich natürlich noch eine ausgiebige Morgengymnastik, die mich so mitnimmt, daß ich mich oft nach dem Frühstück gleich wieder schlafen legen muß. Dazu habe ich mir neulich für 27 Mark ein „ärztlich empfohlenes“ – so was zieht bei mir immer – Gerät angeschafft, das wie eine offene Sicherheitsnadel, nur eben viel größer, aussieht. Wenn man es zusammenpreßt, soll das gut sein für Herz, Lunge, Wirbelsäule, Bauch- und Rückenmuskulatur und für vieles andere. Es gibt da verschiedene Übungen, und ich lasse keine aus, abgesehen von jener natürlich, von der es in der Beschreibung heißt, sie sei für Frauen die „rationellste Pflege der Brust“, welche bei täglichem Üben gefestigt, gestrafft und gehoben werde.

Neben dieser Art von Leistungssport – im Augenblick liebäugle ich mit dem Gewichtheben und dem Intervall-Training – spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle. Und hier wieder ganz besonders das Frühstück. Daß zumindest eine Hälfte davon aus dem Reformhaus stammt, dürfte selbstverständlich sein. Die andere ist allerdings ganz normal und besteht aus Kaffee und Schinken, Wurst und Eiern. Daß ich mir aber noch, weil es für den notwendigen Blutzucker sorgen soll, ein Getränk aus Magermilchpulver mixe und ferner eine Haferflockenspeise, die sich Kollath-Komplett nennt (von Ingwelde anzüglich Kollaps ausgesprochen), zu Gemüte führe, könnte diesem oder jenem als wertvoller Fingerzeig dienen.

Wenn es um die schlanke Linie geht und, damit verbunden, um die Gesundheit, kommt es allerdings weniger darauf an, was man tut, als darauf, was man läßt.