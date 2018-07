Die Krise, in der sich die Freie Demokratische Partei seit langem befindet, hat tiefe, in ihrer geistigen Struktur wurzelnde Ursachen. Darf man die Wähler, die im Jahre 1949 für die FDP gestimmt haben, in ihrer Mehrheit mit dem Parteiprogramm identifizieren? Haben nicht vielleicht viele von ihnen aus Gründen, die heute für sie nicht mehr verbindlich sein mögen, damals die FDP gewählt?

R. St.